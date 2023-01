Bushaltes in de Mandellaan geschrapt, stad hoopt op belbus als alternatief

Bij gebrek aan gebruikers werd beslist om de twee bushaltes in de Mandellaan af te schaffen. De stad kijkt samen met De Lijn voor een alternatief via de belbus.

De bushalte aan de Kazandmolen is verdwenen en dat zorgt voor wat ophef in de buurt. “Ik werd begin deze maand door enkele ontevreden Rumbekenaars gecontacteerd”, horen we van Steven Dewitte (Groen). “Tot hun grote ontsteltenis is er een bushalte verdwenen aan de Kazandmolen in de Mandellaan.”

“Plotseling en zonder communicatie vooraf werden die mensen en scholieren voor een voldongen feit gezet. Iets wat me toch wat slecht valt aangezien we het op de twee vorige gemeenteraden nog hadden over het opwaarderen van haltes, en over het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. Dan kan het verdwijnen van haltes toch niet de bedoeling zijn?”

Circulatieplan

“Ik vond op de pagina van de website van De Lijn dat er niet 1 maar 2 haltes afgelast zijn? Er wordt daarbij verwezen naar het nieuwe circulatieplan. Daarom mijn volgende vragen. Wat was het probleem dat de Lijn had/heeft met het nieuwe circulatieplan? Wat kunnen en zullen we doen om de bewoners, scholieren en arbeiders van de kazandwijk en omliggende straten en industrie terug toegang te bieden tot openbaar vervoer?”

Slechts acht gebruikers

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “We moeten in eerste instantie kijken naar het decreet basisbereikbaarheid. De bedoeling van De Lijn is om op de belangrijke lijnen een hogere frequentie te krijgen. Belangrijke voorwaarde is wel dat dit budgetneutraal moet zijn. Daarom kijken ze om geen nodeloze kilometers te doen. Die oefening hebben ze ook gedaan in Roeselare en de Mandellaan. Daarbij zagen ze dat zowel voor buslijn 60 als 62 samen er slechts acht gebruikers per dag waren. Dus hebben ze beslist om lijn 60 niet meer via de Mandellaan, maar wel via de Koningstraat richting station te laten rijden. Dan is er nu buslijn 62 waarbij blijkt dat de bus ‘s ochtends en ‘s avonds, wanneer het om een accordeonbus gaat, dat die de bocht Zeger Maelfaitstraat – Izegemsestraat niet kan nemen en dus werd deze hier ook afgeschaft.”

“Wat kunnen we doen om deze mensen te helpen? We kijken of we de twee haltes in de Mandellaan kunnen toevoegen aan het traject van de belbus. We verwachten daar heel snel antwoord op. Als het lukt, wat waarschijnlijk is, zal dat in voege gaan vanaf de paasvakantie.”