Bushaltes in Bredene binnenkort veel toegankelijker

Vanaf eind februari starten de werken aan enkele bushaltes op het grondgebied van Bredene. De nieuwe bushaltes worden een pak toegankelijker in vergelijking met de huidige.

Vorig jaar werden in Bredene al drie bushaltes aangepakt. Bredene wil die lijn nu doortrekken naar andere haltes. Ook de komende jaren worden bushaltes aangepast en eind februari starten de werken al aan drie haltes.

“Het gaat om de haltes aan het Centrumplein in beide richtingen, die aan woonzorgcampus Jacky Maes in beide richtingen en ook de halte in de Breeweg, ter hoogte van het serviceflatcomplex Duinenzichterf wordt aangepakt”, duidt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

Tijdelijke haltes

De haltes aan het Centrumplein komen eerst aan de beurt. De busperrons komen op dezelfde plaats als de huidige bushaltes. Onder andere de perronhoogte van de haltes wordt aangepast zodat mensen met een rolstoel of een kinderwagen gemakkelijker de bus op en af kunnen stappen.

Maar ook de vrije ruimte van de haltes wordt vergroot en er wordt en tactiele begeleiding voorzien in de verharding. Voor de heraanleg wordt het gedeelte parkeerzone gebruikt en dat betekent dat de bus nu op de rijweg zal stoppen. Er komen tijdelijke haltes in de nabije omgeving gedurende de werken.