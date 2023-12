Bushalte in de Heirweg Zuid in Ingelmunster blijft behouden

Begin volgend jaar voert De Lijn verschillende aanpassingen door aan het busnet, ook in Ingelmunster. Daardoor zou de belbushalte in de Heirweg Zuid verdwijnen. Een tegenslag voor Brent Defreyne, die de halte iedere dag gebruikt om naar school te gaan in Izegem.

Door een fysieke beperking kan hij geen bushalte verder nemen of fietsen. Het gemeentebestuur zocht samen met De Lijn naar een oplossing voor Brent, en die kwam nu uit de bus: er komt een halte voor de flexbus. Vanaf 6 januari rolt De Lijn het nieuwe flexvervoer uit, wat op heel wat plaatsen de gekende belbussen zal vervangen. Een flexbus biedt een oplossing als je het traject niet met het vast openbaar vervoer kan afleggen.

Tevredenheid

Schepen van Mobiliteit Trui Lambrecht: “We zijn erg tevreden dat we in samenspraak met De Lijn deze halte toch kunnen behouden. Ik vind het heel belangrijk dat de reizigers kunnen rekenen op het openbaar vervoer in Ingelmunster.”

Ook schepen van Toegankelijkheid Katrien Vandecasteele is blij met de oplossing: “Ik vind het belangrijk dat ook mensen met een beperking nog zelfstandig kunnen reizen naar school, het werk of hun hobby’s.”

En er is nog goed nieuws, want ook de halte aan het wzc Maria Rustoord in de Weststraat blijft nu behouden als een flexhalte.