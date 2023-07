Bushalte aan Gemeenteplein in Oostrozebeke wordt Hoppinpunt

De bushalte op het Gemeenteplein van Oostrozebeke wordt omgebouwd tot een Hoppinpunt. Dat moet de toegankelijkheid voor de gebruikers van bussen gevoelig verbeteren.

“De aanleg van de nieuwe bushalte heeft te maken met het decreet betreffende basisbereikbaarheid”, aldus Jonas Van D’huynslager, schepen van Mobiliteit en Verkeer. “De bestaande halte in het centrum wordt uitgebouwd tot een heus hoppinpunt en zal afgewerkt zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar.”

“Een hoppinpunt is een vervoersknooppunt dat goed toegankelijk is voor alle gebruikers, met of zonder beperking, ongeacht de leeftijd en omstandigheden. Het is uitgerust met parkeerplaatsen voor personen met een beperking, een fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen. Er komt ook een nieuw bushokje en een nieuwe informatiezuil. De bushalte wordt aangelegd volgens de toegankelijkheidsnorm van De Lijn. Zo wordt de halte langer in functie van vlot in- en uitrijden van de bussen. De halte is hoger in functie van opstappen van mensen met een rolstoel, rollator, kinderwagen en is zelfs voorzien van blindengeleidingstegels. Er wordt ook voorzien in een fietspomp. Kortom, een grote stap naar duurzame mobiliteit in Oostrozebeke.”

Er worden ook extra bussen ingelegd. Zo is er voortaan om het uur een bus naar Tielt en er zal ook bediening zijn op zaterdag en zondag. Aan dit project hangt een prijskaartje van 45.000 euro. (CLY)