Burgercollectief in de stellingen tegen uitbreiding van zone 30 in Lauwe: “Dit heeft niks meer met veiligheid te maken”

“Draagvlak? Welk draagvlak?” Een nieuw burgercollectief in Lauwe lanceerde zonet een petitie waarin een bijsturing van de zone 30 wordt gevraagd. 5.000 flyers zullen weldra bij de Lauwenaars in de bus vallen. Volgens de initiatiefnemers speelde het stadsbestuur solo slim en moet het mobiliteitsplan bijgesteld worden.

De zone 30, die op 1 mei het daglicht zag, blijft de gemoederen beroeren. Op sociale media lijkt er geen einde te komen aan de tsunami van klachten en onbekenden gingen reeds aan de haal met verschillende verkeersborden. Eén exemplaar maakte al kennis met een onbekende vandaal.

Het stadsbestuur zelf, met schepen Patrick Roose (Vooruit) op kop, wil echter van geen wijken weten. “De zone is er en blijft er”, klonk het meer dan eens in het stadhuis.

“Net dat heeft voor een trigger effect gezorgd. Het stadsbestuur heerst over het volk en neemt beslissingen die helemaal nergens op slaan. Voor wie besturen ze dan uiteindelijk nog?”

Wel in schoolomgeving

In niet mis te verstane bewoording maakt het nieuwe burgercollectief de zone 30 met de grond gelijk. “Niemand gaat zich verzetten tegen een zone 30 in een schoolomgeving. We willen allemaal dat onze kinderen veilig van en naar school kunnen. Die zone bestond al maar nu heeft het stadsbestuur besloten om die enorm te gaan uitbreiden, wat helemaal geen steek houdt.”

“Invalswegen waar de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur wordt gebracht? Dit heeft helemaal niets meer met verkeersveiligheid te maken maar eerder met een politiek statement. Indien men zo begaan was met de veiligheid van de inwoners, dan konden ze ook hebben ingezet op meer controle in de reeds bestaande zone. Men koos echter voor het draconische alternatief en naar de mening van de Lauwenaars werd niet gevraagd.”

Geen inspraak

Hoewel het stadsbestuur er prat op gaat dat er meer dan eens participatiemomenten werden georganiseerd, hekelen de initiatiefnemers vooral het dove oor van de beleidsmakers. “Ze organiseerden informatiemomenten maar vergaten te vertellen waar die door gingen.”

“Op die manier ga je inderdaad weinig kritiek van de burgers krijgen. Men schuilt zich achter het enorme draagvlak dat er zou zijn, alleen vragen wij ons af over welk draagvlak ze het hebben. Slechts een kleine minderheid van de Lauwenaars is een voorstander van die enorme zone 30. Het gros van de mensen hekelt die nutteloze snelheidsbeperking, die vooral heel wat frustraties me zich meebrengt.”

Petitie

Het burgercollectief voegde de daad bij het woord en lanceerde een petitie, die zowel op papier als digitaal kan worden ondertekend. “We lieten 5.000 flyers drukken waarin we onze plannen uit de doeken doen. Ze worden eerstdaags in de Lauwe bussen gestoken waarop mensen het petitiestrookje kunnen ondertekenen en in één van de urnes droppen.”

“Ook digitaal kan men, anoniem, de petitie ondertekenen. Dat we niet de enige zijn die er zo over denken werd al snel duidelijk. In geen tijd stond de teller al op meer dan 200 ondertekenaars, een cijfer dat iedere dag blijft stijgen.”

“Laat ons ook duidelijk zijn dat we geen ruzie met het stadsbestuur willen. We zijn enkel op zoek naar een dialoog waarbij de beslissingsnemers luisteren naar de argumenten van de Lauwenaars en niet enkel naar de plannen van één of ander studiebureau.”