Burgemeester Vercruysselaan deels éénrichting na verzakking

Donderdag zakte een deel van het voetpad en het fietspad in ter hoogte van het voormalig ziekenhuis in de Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk.

Oorzaak was de opbraak van de keldergarage en de daaropvolgende instabiliteit. Hierdoor moest er een vervangend fiets- en voetpad ingericht worden op de rijweg en is de Burgemeester Vercruysselaan tot en met vrijdag 26 mei éénrichtingsverkeer tussen de Roterijstraat en het Koning Albertpark voor het verkeer komende van de Brugsestraat. Het verkeer komende van de kant Minister Liebaertlaan volgt een omleiding via Koning Albertpark – Koning Leopold III-laan – Kuurnsesteenweg – Brugsesteenweg.