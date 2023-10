Burgemeester van Quebec maakt een fietstochtje in Brugge

Bruno Marchand, de burgemeester van Quebec, vertoeft in Brugge. Hij put in de Brugse binnenstad inspiratie voor autovrije en autoluwe straten in het historisch centrum van deze Canadese stad.

Naar aanleiding van de regionale conferentie NW Europa – Noord Amerika van de Organisatie van Werelderfgoedsteden (OWHC), die momenteel in Brugge plaatsvindt, is de burgemeester van Quebec Bruno Marchand te gast in Brugge. Net als in Brugge wil burgemeester Marchand volgend jaar meer autovrije straten realiseren in het historische stadsgedeelte van Quebec.

Fietsbeleid

Zo wil hij buurten creëren waar voetgangers en fietsers vriendelijk met elkaar omgaan. “Samen met enkele medewerkers van de stadsadministratie ondernamen we een fietstocht in het centrum en in Christus-Koning. Daar lichtten we het fietsbeleid en enkele fietsrealisaties toe aan de heer Marchand die zeer enthousiast was om deze ideeën ook in zijn beleid te integreren”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Deze fietstocht haalde de pers in Canada: https://www.journaldequebec.com/2023/10/12/plus-de-rues-pietonnes-lete-prochain-dans-le-vieux-quebec