Burgemeester Staden beperkt snelheid in deel Ieperstraat

In Staden laat burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) de snelheid in een deel van de Ieperstraat beperken tot 30 kilometer.

“Ik heb een burgemeestersbesluit genomen om de snelheid in het stuk Ieperstraat tussen de Hospitaalstraat en de Vredestraat te beperken tot 30 per uur”, legt de burgemeester uit.

Extra druk door omleiding

“Ik heb dat gedaan omdat de Ieperstraat momenteel extra druk ervaart van zowel klein als groot vervoer door een omleiding in Westrozebeke en in de Kapelleriestraat. Het is enorm druk in de straat en er wordt ook heel snel gereden terwijl er ook vrachtwagens zijn die op het voetpad rijden. Daarom heb ik beslist de snelheid naar beneden te halen, maar ook om extra politiecontrole in te zetten.”

“Tot nu toe voerde de politie drie snelheidscontroles uit in de Ieperstraat. Daaruit blijkt dat 90 % zich aan de snelheid houdt, 10 % houdt zich niet aan de snelheid en het is net die 10 % die het onveilig maakt. Bij de laatste controle werden er in 2 uur tijd ongeveer 900 voertuigen gecontroleerd. Daarvan hield 90 % zich aan de snelheid. De politie houdt een extra oogje in het zeil. De komende weken gaan we in elk geval nog veel meer controles uitvoeren.”