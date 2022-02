Burgemeester ontvangt petitie over verkeer op Wingense Steenweg

Deze morgen kwam het echtpaar Charles Huysman-Petja Gekiere, wonend op het kruispunt Smisseweg en Wingense Steenweg, een petitie overhandigen aan burgemeester Greet De Roo.” De klachtenbundel, het verzoekschrift en de onderschrijving van de petitie door 24 bewoners van de omliggende straten zullen we grondig bekijken en evalueren.”

Alle klachten gaan over de te hoge snelheid op de Wingense Steenweg en de storende verouderde betonplaten. Een selectie uit de vaststellingen van de petitie: Zwaar vrachtverkeer is enorm toegenomen. De betonplaten zijn verouderd en zorgen voor storende trillingen. Het geluid overschrijdt de 60 DB. Er zijn geen initiatieven om de snelheid te temperen. Het kruispunt met de Brandstraat is gevaarlijk. De petitie verzoekt de heraanleg van de Wingense Steenweg te realiseren. Om de levenskwaliteit te optimaliseren en de veiligheid van dat kruispunt te verhogen.

Burgemeester De Roo reageert: “De overheid erkent het probleem en concrete stappen te ondernemen, maar het is niet zo evident. Het verkeer is er te snel, dat is bekend. We kunnen de politie een en ander vragen, maar kunnen niets afdwingen. Statistische gegevens zijn bepalende factor. Meer controles? Dat probleem is niet enkel hier. Wij als lokale overheid en ikzelf ontvingen geen concrete klachten van omwonenden. De verkeerscommissie werd geconsulteerd omtrent het kruispunt zelf. De haag scheren…kwam zelfs ter sprake. Ik kan u nu eerlijk met de hand op het hart melden dat de heraanleg van de Wingense Steenweg er niet komt de eerstvolgend drie jaar. Heeft te maken met de meerjarenplanning. De herinrichting van het kruispunt zelf, zal vroeger aanvangen. Afhankelijk van waar de werken in de Brandstraat starten. De bevoegde schepen, die dat dossier opvolgt, kan eventueel mee informatie verstrekken of bijsturen. En ja, bij de herinrichting van het kruispunt, kan de gemeente wel extra alert zijn voor de situatie, bijvoorbeeld door extra verlichting of plaatsing borden ‘gevaarlijk kruispunt’ of snelheidsbeperking, heel lokaal dan.”