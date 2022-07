Burgemeester en schepenen openen nieuwe Reepbrug in Kortrijk

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg openden gisteren samen met tal van buurtbewoners de Reepbrug en het stadspark tip Buda. De nieuwe Reepbrug vormt een cruciale link tussen Overleie en de tip van het Buda-eiland.

De tip zelf is omgevormd tot een nieuw stadspark midden onze stad. Nieuwe fiets- en wandelpaden verbinden de Budastraat met de Reepkaai en een uniek houten platform kijkt uit over de Leie. Er is ook opnieuw ruimte voor stadstuinieren. De ligweide en een groot speelplein vormen de kers op de taart.

“Ik vind het project heel mooi. Het brengt gelegenheid om de buurt te verenigen zoals bijvoorbeeld het stadstuinieren. Zo’n zaken brengen nieuwe ontmoetingsmogelijkheden. Ik vind het een goede zet dat we dit deeltje van de stad herdefiniëren als publieke ruimte. Het is niet alleen verbinding tussen stadsgedeelten, maar ook tussen elkaar”, zegt Anaïs Loobuyck.

Laatste brug

Met de opening van de Reepbrug is een kwarteeuw na de start van de Leiewerken de zevende en laatste nieuwe brug op Kortrijks grondgebied afgewerkt. In februari 2021 startte De Vlaamse Waterweg in samenwerking met stad Kortrijk met de bouw. In oktober werd de brug onder grote publieke belangstelling op haar plaats gelegd.

Vandaag is de aanleg van de paden naar de brug en het park op het Buda-eiland afgerond en kan de Reepbrug open voor gebruik. Tussen het wateroppervlak en de brug is 7 meter ruimte om schepen tot 3 containerlagen door te laten.

De brug heeft een overspanning van 62 meter. Fietsers raken langs beide kanten van de Leie op en af de brug via ruime fietsliften. Die zullen operationeel zijn vanaf eind volgende week.

Prachtig

“Ik heb altijd een sigarenwinkel gehad op het Buda-eiland. Ik vind het fantastisch dat er nu een verbinding bijkomt met Overleie. De constructie en het kleur van de brug vind ik ook prachtig, en uiteraard het uitzicht op de Leie vanaf de brug.”

“Ik denk ook dat we af en toe buren zullen tegenkomen op de spits van het eiland. Ook voor kindjes wordt dit fantastisch. Op het speelplein kunnen ze nieuwe vrienden maken en kunnen ouders met elkaar een babbeltje slaan”, zegt Valerie Descamps.

Samen met de Reepbrug is ook het nieuwe park, met speelzone en ligweide, op de westelijke tip van het Buda-eiland opengesteld voor het publiek. In het park wordt nog een bloemenweide ingezaaid en komen grassen zoals op Buda Beach. Op het uiteinde van de tip geeft een uniek platform in bamboehout een weids uitzicht over de Leie.

In totaal kostten de Reepbrugen het groenaanleg en paden op het Buda-eiland 2,9 miljoen euro. De stad en De Vlaamse Waterweg voorzien elk de helft.