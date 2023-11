Burgemeester Dedecker reageert nadat coalitie verzet aantekent tegen nieuwe weg ‘Recht naar Zee’: “We moéten dit probleem toch oplossen?”

Al een aantal jaren is er op het grondgebied van Middelkerke sprake van een nieuwe toeristische ontsluiting van de badstad. Deze nieuwe weg moet het verkeer komende van de E40, langsheen Slijpe, leiden naar de kust en onder meer naar de randparking ‘Westendelaan- IJzerlaan’.

Het plan wil een oplossing bieden voor het ‘sporadisch’ vastlopende verkeer bij Slijpebrug en de verkeersleefbaarheid van de Spermaliestraat. “Deze problemen doen zich voornamelijk voor tijdens drukke toeristische periodes en wanneer de brug opent om pleziervaart door te laten”, aldus Bart Vanwildemeersch, woordvoerder van de West-Vlaamse Milieufederatie. Binnenkort zou de provincie West-Vlaanderen, met steun van de gemeente Middelkerke, mogelijk overgaan tot een voorlopige vaststelling van het tracé.

Open brief

Nu heeft een coalitie voor open ruimte, bestaande uit de Boerenbond, Groene Kring, ABS, Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust en de West-Vlaamse Milieufederatie, een brief gestuurd aan de volledige deputatie. Die coalitie bestaat uit de volgende organisaties: Boerenbond, ABS, Groene Kring, Natuurpunt Brugs Ommeland & Middenkust en de West-Vlaamse Milieufederatie.

De coalitie dringt erop aan om het PRUP ‘Recht naar Zee’ voorlopig niet vast te stellen. De inname van open ruimte is volgens hen maatschappelijk niet te rechtvaardigen gezien de lokale en seizoensgebonden problematiek. De open ruimte in West-Vlaanderen wordt snel ingeperkt door netwerken van bedrijventerreinen, verkavelingen en wegen. Hierbij betalen landbouw en natuur steeds de prijs. De oproep is om spaarzaam om te gaan met de resterende open ruimte, omdat zowel landbouwers als de natuur hier baat bij hebben. “Waardevolle gebieden voor landbouw en natuur, evenals de openheid van de polders, dreigen verder te verminderen”, aldus Michiel Van Robaey, woordvoerder van de Boerenbond.

Reactie burgemeester

De eerste reactie van burgemeester Jean-Marie Dedecker is duidelijk. “Ik neem alvast kennis van dit vermeende verzet dat blijkbaar opgesteld wordt door een coalitie van natuur- en landbouworganisaties. Je kan er natuurlijk gif op innemen dat er protest komt tegen een project van deze grootorde. Dat is in onze ‘beroepsmaatschappij’ de orde van de dag. Al vermoed ik dat deze stap vooral politiek geïnspireerd is, meer bepaald van de Open VLD-mandataris Franky Annys, tevens lid van het ABS (Algemeen Boerensyndicaat).”

“Iedereen ziet toch dat het drukke verkeer zich ook steeds meer manifesteert buiten de vakantieperiodes?”

In de zoektocht naar een duurzame mobiliteitsoplossing voor het drukke verkeer tussen de E40 en de badplaatsen in Middelkerke, heeft de gemeente samen met de projectgroep ‘Rechtnaarzee’ in juni 2023 een voorkeurstraject voorgesteld. Dit traject, na zorgvuldige eliminatie van alternatieven, werd publiekelijk bekendgemaakt via een bewonersvergadering en een uitgebreide campagne.

Ondertussen ligt de voorlopige vaststelling van ‘Rechtnaarzee’ op de tafel van de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Heel wat instanties voerden de nodige onderzoeken en toetsingen uit. Die mondden allemaal uit in positieve adviezen, zowel van de officiële landbouw- en natuurorganisaties.

Eindelijk structurele oplossing

In de open brief spreekt de gelegenheidscoalitie over het ‘sporadisch’ stilstaand verkeer ter hoogte van de Slijpebrug en dat de mobiliteitsproblemen zich vooral stellen in drukke toeristische periodes. Jean-Marie Dedecker: “Iedereen ziet toch dat het drukke verkeer zich ook steeds meer manifesteert buiten de vakantieperiodes? Het stijgende vracht- en logistieke verkeer en de groeiende aantrekkingskracht van onze gemeente lokken steeds meer mensen naar onze badplaatsen en dat jaar in, jaar uit. Vergeet ook de invloed van de groeiende binnenvaart op de Slijpebrug niet. Dan dringt een structurele mobiliteitsoplossing met vaste brug zich toch op? Het gaat al lang niet meer om een sporadisch probleem. Trouwens, het mobiliteitsprobleem stelt zich al decennialang en is sinds de aanleg van de E40 in 1977 alleen maar gegroeid. De urgentie is er dus wel degelijk en mag niet geminimaliseerd worden. Met ‘Rechtnaarzee’ ontwikkelen we hiervoor eindelijk een duurzame en gedragen oplossing.”

Project erg belangrijk

“Ik heb vooral de indruk dat deze coalitie de positieve invloed van ‘Rechtnaarzee’ op de leefbaarheid en de mobiliteit vergeet en zich teveel richt op de afgelijnde impact die ‘Rechtnaarzee’ heeft op enkele plaatselijke landbouwbedrijven. Neem nu de Spermaliestraat. Die zal dankzij de nieuwe verbindingsweg een stuk veiliger en leefbaarder worden voor de directe omwonenden en de weggebruikers. Ze stellen dat dit project maatschappelijk niet te verantwoorden is. Wel, dan nodig ik hen uit om eens met kinderen of kleinkinderen langs de huidige Spermaliestraat te fietsen. Ik merk vooral een groot maatschappelijk draagvlak bij alle betrokken actoren. En opnieuw een stevige urgentie om ook het lokale mobiliteitsprobleem aan te pakken”, legt Dedecker uit.

Vrijwaring van landbouwsector

Dedecker weerlegt de beweringen van de coalitie dat ‘Rechtnaarzee’ de landbouwsector te veel zou schaden en de open ruimte zou aantasten. Hij benadrukt dat het gekozen tracé juist is ontworpen om de landbouwsector te ontzien en dicht bij bebouwde gebieden te lopen. Hij wijst erop dat enkele betrokken landbouwbedrijven zelf voor dit traject hebben gekozen. Verder stelt hij dat het project juist een groot stuk open ruimte in Middelkerke vrijwaart en de biodiversiteit, waterhuishouding en groene beleving versterkt.

Toekomstige stappen

Burgemeester Dedecker kondigt aan dat als de Bestendige Deputatie het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voorlopig vaststelt, er vanaf januari 2024 een nieuw openbaar onderzoek zal plaatsvinden en er een infomarkt wordt georganiseerd.