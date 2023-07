Buren klagen verkeersveiligheid in Korte Bruggestraat aan: “Moet er eerst een ongeval gebeuren voor er iets verandert?”

De buren uit de Korte Bruggestraat in Poperinge trekken aan de alarmbel. Ze vinden hun buurt niet verkeersveilig en willen daar verandering in brengen. Hun auto’s parkeren ze op het trottoir om kruisen eenvoudiger te maken en schade te vermijden. Ze willen de Lijnbussen weren en eenrichtingsverkeer invoeren om de veiligheid te vergroten. “Auto’s kunnen hier absoluut niet veilig kruisen. Ik had al voor meer dan 1.500 euro kosten aan mijn auto. Dat kan toch niet?”, zucht Elodie Carton uit de Korte Bruggestraat.

De Korte Bruggestraat is niet verkeersveilig, daar zijn de buren uit de desbetreffende straat het roerend over eens. “Mijn autospiegel werd al vier keer afgereden. Een auto ramde al de volledige zijkant van mijn wagen en pleegde vluchtmisdrijf. Dat grapje kostte mij zo’n 1.500 euro”, zegt Elodie Carton die in de Korte Bruggestraat haar kapsalon Pop-u-l’hair heeft. “In 2017 zat ik aan tafel met burgemeester Dejaegher om te praten over de problemen. Toen werd overeengekomen dat we tijdelijk met de banden op de trottoir mochten parkeren. Er zou ook een bewonersvergadering georganiseerd worden, maar dat is er nooit van gekomen”, klinkt het.

“Nu zijn we zeven jaar later en die tijdelijke maatregel is nog steeds van kracht. De straat werd een hele tijd geleden heraangelegd, maar toen kon blijkbaar niet voldoende aandacht besteed worden aan de veiligheid aangezien we met onze banden op de trottoir moeten parkeren. Verschillende buren gingen al op gesprek bij de stadsdiensten, maar veel verandering is er nog niet gekomen.”

© gf

Ook voor buurtbewoner Noël Loones zou een veiligere Korte Bruggestraat welgekomen zijn. “Mijn brievenbus werd al meerdere keren kapot gereden. Mijn brievenbus stond eerst op mijn oprit, dus dat betekent dat ze op de trottoir en daarna op mijn oprit hebben gereden om uit te wijken. Via de camera van mijn deurbel kon ik zien dat iemand aan de deur was geweest, kort nadat mijn brievenbus werd omvergereden, maar ik kon de deur toen niet beantwoorden. Ik dacht dat die persoon de dag later wel zou terugkeren, want een briefje werd ook niet achtergelaten”, vertelt Noël. “Die persoon is nooit meer teruggekomen. Met de beelden ben ik naar de politie gestapt. Daar lieten ze me weten dat de beelden niet voldoende bewijs waren. Uiteindelijk heb ik mijn brievenbus verplaatst en die staat nu achter mijn haag om nieuwe brokken te vermijden.”

“Deze weg is even breed als de Ieperstraat en daar willen ze de straat zo veilig mogelijk maken en houden. Hier moeten we maar zelf een oplossing vinden” – buurtbewoner Ruben

De Lijn

De buren zijn het erover eens: er moet verandering komen. “Dat hier Lijnbussen mogen rijden, kunnen we niet snappen. Twee auto’s kunnen hier maar met moeite kruisen, laat staan dat een Lijnbus hier passeert en dat er tegenliggers zijn. Enerzijds willen we vragen om de Lijnbussen niet meer toe te laten in onze straat. Ten tweede willen we vragen om in de Korte Bruggestraat eenrichtingsverkeer door te voeren vanuit de stationsbuurt. De toegestane snelheid van 50 kilometer/uur wordt ook maar weinig gerespecteerd en dat komt de veiligheid nog minder ten goede. Daarom willen we ook vragen om een controle op de toegestane snelheid uit te voeren”, aldus Elodie. “Buurman Noël had vorig jaar al eenrichtingsverkeer aangevraagd, maar dat werd toen geweigerd. In de communicatie van de stad werd gesproken over ‘enkelingen rijden te snel’ nadat ze een controle hadden uitgevoerd. Die controle werd toen in een rustige periode uitgevoerd, maar moet tijdens de schoolperiode gebeuren waarbij er hier dan heel veel passage is.”

Ieperstraat

“Deze weg is even breed als de Ieperstraat en daar willen ze de straat zo veilig mogelijk maken en houden. Er is eenrichtingsverkeer en de Ieperstraat is ook een fietsstraat. De Korte Bruggestraat ligt op ongeveer 500 meter en hier is het dubbel verkeer en fietsers moeten maar zelf een oplossing vinden als ze bijna van de weg gemaaid worden. Dat is nu toch echt niet logisch”, vult buurtbewoner Ruben Verstraete aan. “Het is hier gevaarlijk, zo simpel is het. Moet er eerst een ongeval gebeuren voor er een permanente en veilige oplossing wordt doorgevoerd?”, klinkt het bij de buren van de Korte Bruggestraat.

© gf

Overleg

“Het stadsbestuur is altijd bereid om met inwoners in overleg te gaan en dus willen we zeker ook opnieuw luisteren naar de bewoners van de Korte Bruggestraat om samen na te denken over de specifieke situatie in hun straat. Tegelijk zijn we er ons van bewust dat elke maatregel en/of verandering voor- en nadelen heeft en dus ook voor- en tegenstanders zal hebben, zegt Klaas Verbeken, schepen voor Mobiliteit (CD&V). “Het stadsbestuur besliste enkele jaren geleden om deels parkeren op het voetpad toe te laten langs de Korte Bruggestraat, om zo conflicten tussen geparkeerde wagens en doorgaand verkeer te vermijden. Voorlopig zijn er geen andere maatregelen gepland, maar zoals eerder gezegd kan er altijd in overleg gegaan worden.

“De rijbaan is voldoende breed voor tweerichtingsverkeer en is hiervoor ook ontworpen” – schepen van Mobiliteit Klaas Verbeke

Schepen Verbeke begrijpt dat de bewoners van de Korte Bruggestraat ijveren voor een verkeersveilige en verkeersleefbare straat. “Wij krijgen heel vaak meldingen van bewoners over overdreven snelheid in hun straat. Een verkeersveilige en verkeersleefbare straat is ook onze ambitie, maar we dienen hierbij zoveel mogelijk uit te gaan van objectieve gegevens. Daarom werken we met metingen. Bij snelheidsmetingen langs de Korte Bruggestraat werden een gemiddelde snelheid van 42 km/u en een V85 (de snelheid die door 85 procent van het verkeer niet wordt overschreden) van 53 km/u vastgesteld. Het snelheidsregime van 50 km/u wordt er dus door veel weggebruikers goed gerespecteerd. Maar we beseffen heel goed dat er ook een minderheid is die te snel rijdt. Het stadsbestuur beschikt daarnaast niet over indicaties dat er veel ongevallen gebeuren op deze locatie.”

Wegprofiel

De Lijnbussen weren en de invoer van eenrichtingsverkeer zit niet in de toekomstplannen voor de Korte Bruggestraat. “Het stadsbestuur nam reeds contact op met De Lijn in functie van een trajectwijziging langs de bredere Burgemeester Deschodtlaan, maar volgens hen bleek het niet haalbaar door de benodigde draaicirkel voor bussen bij het kruispunt met de Ieperstraat”, legt schepen Verbeke uit. “De rijbaan is voldoende breed voor tweerichtingsverkeer en is hiervoor ook ontworpen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat eenrichtingsverkeer bij een dergelijk wegprofiel de snelheid van doorgaand verkeer zal doen toenemen, wat nadelig is voor de verkeersveiligheid. Daarnaast beperkt deze maatregel aanzienlijk de bewegingsvrijheid van omwonenden, in het bijzonder van de inwoners van de Korte Bruggestraat zelf.”