BS Sint-Paulus kaart ondermaatse verkeersveiligheid in Burg. Felix de Bethunelaan aan: “Tot op heden kregen we nog geen gehoor van de stad”

De ochtendlijke verkeersopstopping in de burgemeester Felix de Bethunelaan in Kortrijk zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties voor voetgangers en schoolgaande jeugd. Basisschool Sint-Paulus wil nu zo snel mogelijk met Stad Kortrijk rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen.

In december vorig jaar stelde het oudercomité van basisschool Sint-Paulus een brief op die de dagelijks terugkerende en gevaarlijke situatie in de Burgemeester Felix de Bethunelaan in Kortrijk aankaartte. In de brief stelde het oudercomité dat auto’s en fietsers tijdens de ochtendspits zelden stoppen en voor gevaarlijke situaties zorgen wanneer leerlingen moeten oversteken om het schoolgebouw te kunnen bereiken.

Machteloos

“We hebben de situatie aangekaart bij de politie en het stadsbestuur en vragen om een concrete oplossing”, zegt Géraldine Saey, lid van het oudercomité van de school. “De brief was gericht aan burgemeester Ruth Vandenberghe, schepen van mobiliteit Axel Weydts (Vooruit), en schepen van Onderwijs en Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit), maar tot op heden kregen we nog geen antwoord.”

“Op 14 december is mobiliteitsdeskundige Lotte Demeester wel een kijkje komen nemen. Maar zij was daar in eerste instantie om de verkeersdrukte op te meten, niet om de onveiligheid voor leerlingen te analyseren.”

“Onze vrijwillige verkeersbrigadiers trotseren dagelijks een pak agressieve fietsers of automobilisten die hun werk zeer moeilijk maken. De ochtendspits betekent ter hoogte van het zebrapad van de Burgemeester Felix de Bethunelaan, tegenover de ingang van de school, en net voor de brug, een verhoogd gevaar.

© BDR

“Auto’s stoppen laat, of niet of midden op het zebrapad. ‘Gelukkig’ stropt het verkeer daar elke ochtend en rijden de auto’s ‘stapvoets’. De steeds talrijker wordende fietsers negeren straal het zebrapad, en fietsen lustig door. De verkeersbrigadiers krijgen daarbij verwensingen naar het hoofd geslingerd en voelen zich machteloos.”

“Er zijn ook al verschillende kinderen aangereden geweest door een fietser. Een leerling hield er zelfs een gebroken arm aan over. Een van onze verkeersbrigadiers deed ook een man stoppen die blijkbaar zélf leerkracht was. Hij zei dat hij zo snel reed omdat hij anders te laat zou zijn op school. Hallucinant toch?”

Ludieke acties

Omdat er van de stad nog geen reactie kwam, neemt het oudercomité nu zelf het heft in handen. In samenspraak met de directie van de school wil het de automobilisten en fietsers in de eerste plaats sensibiliseren. Het gaat daarom op maandag 16 en vrijdag 20 januari een actie organiseren ter hoogte van het zebrapad van de Burgemeester Felix de Bethunelaan, tegenover de ingang van de school, telkens van 7.45 uur tot 8.30 uur.

“Een tiental vrijwilligers zullen onze verkeersbrigadiers dan helpen om automobilisten en fietsers te sensibiliseren. Dit zal op een ludieke manier gebeuren, met veel fluo, lawaai en spandoeken om alle automobilisten en fietsers te mobiliseren in de ochtendspits. We vormen een ketting van ouders om onze kinderen veilig de weg over te krijgen. We hopen dat er ook vertegenwoordigers van de stad zullen komen en dat we daarna in gesprek met hen kunnen gaan. ”

Zebrapad verwijderen

Zelf brainstormde het oudercomité al over verschillende oplossingen voor het probleem. “Het extreemste idee is het verwijderen van het zebrapad, en de kinderen enkel te laten oversteken op het zebrapad aan het rondpunt. Verder zouden ook haaientanden op het fietspad in beide richtingen, ribbelstroken of paaltje op het fietspad, stoplichten, stopborden of zelfs slagbomen op het fietspad opties kunnen zijn.”