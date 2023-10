Brugse senioren zonder pc kunnen hun stem over bussenplan onvoldoende laten horen

Senioren uit Koolkerke vinden het ongehoord dat de papieren enquêteformulieren over de evaluatie van het bussenplan moeten opgehaald worden in dienstencentra en buurthuizen: “Wie slecht te been is en geen pc heeft, wordt gediscrimineerd.”

Op 1 juli 2023 trad de eerste fase van het nieuwe openbaarvervoersplan in Brugge in werking. Het stadsbestuur wil via een enquête het vernieuwde openbaarvervoersplan op een objectieve manier evalueren.

De bevraging is gestart en loopt tot 15 november 2023. Deelnemen kan via www.brugge.be/doorendoor of via een papieren exemplaar in een van de Brugse dienstencentra.

Slecht te been

Annie Van Maele, die in Koolkerke woont, is boos omdat de papieren versie van de enquête niet in alle Brugse brievenbussen gebust wordt: “De senioren die niet over een pc beschikken, zijn hiervan de dupe. Velen van hen zijn slecht te been en geraken moeilijk in een dienstencentrum om zo’n formulier op te halen. Het zijn nochtans vooral de zwakkere bejaarden die de dupe zijn van het nieuwe bussenplan.”

“Door het schrappen van vier bushaltes in Koolkerke kunnen senioren nog moeilijker met het openbaar vervoer op hun bestemming geraken. De bushokje zijn gebleven op plaatsen war haltes afgeschaft werden. Nieuwe haltes zijn niet voorzien van bushokjes. En nu kunnen we onze stem onvoldoende laten horen!”