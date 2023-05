Brugse politie onderzoekt filmpje van motorrijder die halsbrekende toeren uithaalt

De Brugse politie is een onderzoek gestart naar halsbrekende toeren van een motorrijder. Het filmpje wordt druk bekeken op Instagram en TikTok.

Een influencer met 140.000 volgers op Instagram en 400.000 fans op TikTok pocht met een filmpje waarop een jonge motorrijder halsbrekende toeren uithaalt op Brugse wegen. Hij negeert alle verkeersregels op weg naar school, rijdt op één wiel en beweegt zich op die manier zeer gevaarlijk in de bebouwde kom.

Onderzoek gestart

Ondertussen filmt hij zijn exploten via een bodycam. De Brugse politie kan er niet mee lachen en is een onderzoek gestart naar de influencer. De dader is naar verluidt geen Bruggeling, maar volgt wel les in een school in de Brugse rand.