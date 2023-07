Brugse elektrische shuttlebusjes al na één dag in panne

De elektrische shuttlebusjes, die sedert zaterdag 1 juli in de Brugse binnenstad ingezet worden, waren een dag na hun debuut al in panne. Noodgedwongen moest Keolis zondag de oude shuttlebusjes optrommelen.

Op zaterdag 1 juli onderging de Brugse centrumshuttle een metamorfose. De bestaande shuttlebussen werden vervangen door twee moderne, compacte én 100 procent elektrische busjes. Maar die moeten opgeladen worden. “Doordat ze bij Keolis samen opgeladen werden, sprong de installatie in veiligheid”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

“Bijgevolg waren de busjes zondagmorgen niet voldoende opgeladen, er diende noodgedwongen naar de oude busjes gegrepen te worden. I,middels rijden ze opnieuw en ze zijn zeer druk bezet. Bij hun debuut, op zaterdag, hebben ze 800 mensen vervoerd.”

Andere route

De route van de shuttelbusjes ziet er helemaal anders uit. “Op 1 juli werd in Brugge ook het nieuwe bussenplan van De Lijn ingevoerd”, zegt Dirk De fauw. “De route van de centrumshuttle hebben we aangepast, zodat ze een belangrijke aanvulling blijft op het nieuwe bussennet.”

“Voor inwoners van de binnenstad biedt de centrumshuttle een vlotte verbinding in de binnenstad en tot aan het Station. De centrumshuttle biedt ook een oplossing voor wie aan de rand van Brugge woont en in het stadscentrum werkt of er een cursus volgt. En dit helemaal gratis.”

Vernieuwd traject

Vanaf 1 juli bedient de centrumshuttle langs het vernieuwd traject volgende haltes: K&R Station – Katelijnestraat – Onze-Lieve-Vrouwekerk – Molenbrug – Stadsschouwburg – Markt – Garenmarkt – Gentpoortstraat – Bargeweg. Als de wegwerkzaamheden in de Sint-Jorisstraat achter de rug zijn, worden nog haltes toegevoegd in de Sint-Jorisstraat, Ezelstraat en Sint-Jakobsstraat. Elke halte wordt om de 20 minuten bediend. De centrumshuttle rijdt 7 dagen op 7, telkens van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds.

Met haltes in de shoppingstraten, aan de Stadsschouwburg, aan de Markt,… komen ook shoppers aan hun trekken. De lokale handelaars reageren enthousiast. “Steeds meer winkels zetten in op duurzaamheid. Maar ook duurzame mobiliteit is belangrijk”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelcentrum (BHC).

“Het is een duidelijk signaal dat Brugge wil inzetten op deze duurzame mobiliteit, zowel de handelaars als de shoppers stellen dit op prijs. De e-shuttle en het openbaar vervoer zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied voor iedereen bereikbaar blijft.”

Toegankelijke shuttlebus

Ook aan minder mobiele gebruikers werd gedacht. Een rolstoelplek is voorzien. De centrumshuttle is vlot toegankelijk dankzij een verlaagde instaphoogte, een oprijplaat, de brede deuropening en zowel visuele als auditieve halteaankondiging. Via tactiele geleiding op het trottoir zullen slechtzienden van de halte tot op de bus begeleid worden.

“De centrumshuttle wordt echt een toonvoorbeeld van toegankelijkheid”, benadrukt burgemeester Dirk De fauw. Ook rolstoelgebruiker Kurt Deklerck is onder de indruk. “Het is belangrijk dat Brugge toegankelijk is voor iedereen. De binnenstad wordt dankzij de centrumshuttle een pak beter bereikbaar voor mensen die minder mobiel zijn.”

Leefbaarheid in de binnenstad

Met de elektrische busjes zet Stad Brugge haar klimaatambities kracht bij. Een elektrisch aangedreven centrumshuttle betekent niet alleen minder geluidsoverlast, ze stoot ook heel wat minder CO2 uit. En dat heeft dan weer een positief effect op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de binnenstad.

De centrumshuttle wordt gefinancierd door het Brugse stadsbestuur. De levering en uitbating gebeurt door Keolis. “We werken met busjes op maat van de stad”, zegt Vincent Traen van Keolis Belgium. “De busjes zijn compact, maar tellen toch 22 plaatsen. We investeerden ook in reizigerscomfort. De centrumshuttle werd mooi bekleed. Reizigers kunnen gebruik maken van USB-laders en gratis wifi. We nodigen alle Bruggelingen dan ook uit om de centrumshuttle de komende weken zelf eens te ontdekken.”

Meer informatie: www.brugge.be/centrumshuttle en www.brugge.be/doorendoor