Brugs stadsbestuur wil zone 30 invoeren in alle woonwijken van Zeebrugge

Donderdagavond heeft de Brugse burgemeester Dirk De fauw op een infomarkt een ontwerp wijkmobiliteitsplan voor Zeebrugge voorgesteld. Het stadsbestuur focust op twee uitdagingen: de drukke gewestwegen én de uitrol van zone 30 in alle woonzones. “Met de infomarkt wensen we niet alleen ons spreekwoordelijk huiswerk te tonen, maar willen we ook feedback vragen en in dialoog gaan met de Zeebruggenaren. Het is de bedoeling dat het plan in het najaar wordt gefinaliseerd”, aldus Dirk De fauw.

Dat de drukke gewestwegen een ruimtelijke en verkeerskundige breuk betekenen in het Zeebrugse dorpsweefsel is een open deur intrappen. De NX, de nieuwe weg die onder de nieuwe zeesluis zal lopen, zal het havenverkeer scheiden van het lokale verkeer.

Quick wins

Burgemeester Dirk De fauw wil uiteraard zo lang niet wachten: “Samen met partners als het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn onderzochten we de laatste jaren welke quick wins mogelijk zijn. De trambedvernieuwing speelt hierin een belangrijke rol. We grepen deze werkzaamheden aan om nieuwe toegankelijke haltes te creëren.”

“Dit had ook een impact op de kustlaan, die van een 2 x 2 naar een 2 x 1 baan evolueerde waardoor én de snelheid geremd werd én de oversteekbaarheid verhoogd werd. Bovendien komt er in 2024 nog een voetgangersoversteek aan het park Sint-Donaas.”

Verkeersveiligheid

“Met AWV focusten we dan weer op verkeersveiligheid”, vervolgt Dirk De fauw. “Concreet werd dit voorjaar het kruispunt Isabellalaan met de Jozef Verschaeveweg aangepakt. De drukke weg werd via belijning teruggebracht naar een 2 x 1. De fietsoversteken werden enkelrichting ingericht.”

“Via een asverschuiving en portaalverlichting vestigen we vrachtwagenchauffeurs hun aandacht extra op die oversteken. Op verschillende plaatsen langs gewestwegen, waar er kruisingen met vrachtverkeer zijn, werden rode thermoplasten aangebracht.”

“Aan de Visartsluis kwam een nieuw middeneiland op de looproute tussen station en het dorp en VTI. Daarnaast werd het gedeelte langs de Baron De Maerelaan – N31 tussen Strandwijk en Evendijk West aangepakt. Tegelijk werden op het kruispunt met de Kustlaan ook nieuwe verkeerslichten geplaatst wat de vlotte en veilige oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers ten goede komt.

Woonwijken

Deze acties zijn ofwel uitgevoerd of nog in uitvoering. Voor de ingrepen in de woonwijken zelf wil het Brugs stadsbestuur in dialoog gaan met de Zeebruggenaren. Burgemeester Dirk De fauw stelt voor om van alle woonwijken een zone 30 te maken.”

“Dit is al zo in de Stationswijk en de Strandwijk, maar in het dorp is dit momenteel enkel het geval in de schoolomgeving. Rond de jachthaven is er zelfs nog geen zone 30. Vanzelfsprekend is een zone 30 meer dan een bordje plaatsen. De weginrichting moet ook zone 30 uitstralen.”

Asverschuivingen

“Daarom werd bij de heraanleg van de Heiststraat al gekozen voor kleinschalige materialisatie, asverschuivingen. Het is een principe dat we ook bij de herinrichting van de Markt en omgeving zullen hanteren. Maar ook elders zijn acties mogelijk. Zo bereiden we het insnoeren van twee kruispunten op de Visserstraat, namelijk met de Noordhinderstraat en de Wandelaarstraat, voor.”

“Het zijn voorbeelden die tonen hoe we stap voor stap werken aan de mobiliteit voor Zeebrugge. Hopelijk zuollen ze ook de Zeebruggenaren warm maken om nog meer voorstellen te lanceren. Alle suggesties zijn welkom”, aldus Dirk De fauw.