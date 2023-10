Brugs bussenplan wordt begin volgend jaar al voorzichtig aangepast

Op 1 juli trad de eerste fase van het nieuwe openbaarvervoersplan in Brugge in werking. Vanaf 6 januari 2024 gaat fase 2 in voege, waarmee het volledige OV-plan wordt uitgerold. Naar aanleiding van een eerste screening van enkele van de meest voorkomende verzuchtingen in fase 1, keurde Stad Brugge dinsdag een aantal door De Lijn voorgestelde aanpassingen goed. Het betreft wijzigingen aan twee stadslijnen (lijnen 3 en 4) en bijkomende functionele lijn (lijn 318).

Brugs burgemeester Dirk De fauw stelt: “De Lijn heeft ons steeds meegedeeld dat grote wijzigingen aan het netwerk ten vroegste vanaf juli 2024 kunnen worden ingevoerd. We zijn blij dat De Lijn nu toch al een aantal terugkerende opmerkingen aanpakt en aanpassingen invoert vanaf de volgende fase die ingaat op zaterdag 6 januari 2024.”

Stadslijnen 3 en 4

Na de aanpassing zal stadslijn 4 niet meer via Gaston Roelandsplein/Sint-Kristoffelstraat/Vondelstraat naar de Collegestraat rijden. Er komt een gewijzigd traject tussen de Astridlaan en de Fortuinstraat via de Bossuytlaan en de Sint-Kruisstraat. Ook stadslijn 3 wordt aangepast tussen de R30 (Gentpoort) en halte Vossenslag (Vossensteert) zodat Sport Vlaanderen en de wijk/omgeving Speelpleinlaan worden bediend.

“De wijzigingen van deze lijnen zorgen ervoor dat er terug ontsluiting is van de Nijverheidsstraat en de Speelpleinlaan. Dit is zeer belangrijk voor de bereikbaarheid van Sport Vlaanderen en omgeving”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Functionele lijn 318

“De aanpassing die hier doorgevoerd wordt, zorgt ervoor dat de school O.L.V.H. en basisschool De Zessprong terug bereikbaar zijn met het openbaar vervoer tijdens de spitsuren. Zo kan de schoolgaande jeugd vlotter de bestemming bereiken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.