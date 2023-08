Brugs burgemeester Dirk De fauw: “Eind september volgt een evaluatie van het nieuw bussenplan”

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaat niet in op de vraag van oppositiepartij N-VA om het nieuwe bussenplan snel, nog voor de start van het schooljaar, aan te passen: “We kregen al meerdere meldingen binnen en organiseren binnenkort zelf een bevraging van de reizigers. Pas eind september volgt een uitgebreide evaluatie.”

Brugs gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA) vraagt om een snellere aanpassing van het bussenplan, omdat de commotie groot is en de klachten talrijk: “Twee punten zijn hoogdringend. Ten eerste vragen we opnieuw een halte te voorzien in wijken waar nu geen enkele meer is en op een aantal kritische punten zoals woon-zorgcentra en Sport Vlaanderen. Vooral die haltes die voor senioren, scholieren en minder mobiele mensen noodzakelijk zijn. Ten tweede: zorg ervoor dat Bruggelingen een voorkeursregeling krijgen op de centrumshuttle.”

Basisbereikbaarheid

Burgemeester Dirk De fauw wijst er fijntjes op dat het nieuwe bussenplan het gevolg van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ van toenmalig minister Ben Weyts (N-VA), die opteerde om de belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem bereikbaar te maken en met een optimale inzet van vervoer- en financiële middelen.

“Binnen de centrumsteden wordt naar een minimale afstand tussen halteplaatsen van 400 meter gestreefd. Voor de andere haltes wordt naar een minimale afstand tussen haltes van 600 meter gestreefd. Bij het bepalen van de inplanting van de haltes wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid tot de halte, de nabijheid van kruispunten, de nabijheid van attractiepolen en mobipunten, de afstand ten opzichte van woonzones en tewerkstellingszones.”

Noorden

“De vraag naar het bedienen van bepaalde wijken en woon-zorg- en sportcentra bereikte ook reeds onze diensten. In overleg met De Lijn worden de mogelijkheden tot bijsturing onderzocht. Gezien de vele vragen naar een verhoogde bediening naar het Noorden van onze stad ging het stadsbestuur principieel akkoord met het voorstel van De Lijn voor het aanbieden van “vervoer op maat” met een vast traject tussen het station van Brugge en Zeebrugge (huidige lijn 47) via Lissewege en Zwankendamme.”

“Voorts stemden we in met een bediening bestaande uit het basisaanbod van zes ritten per weekdag in beide richtingen, aangevuld met een bediening op zaterdag en laatavondritten op weekdagen en op zaterdag (niet op zondagen). De cofinanciering vanuit de stad bedraagt hiervoor 141.500 euro. Deze verhoogde inzet start op 6 januari 2024”, aldus Dirk De fauw.

Shuttlebusjes

Volgens de Brugse burgemeester worden de Brugse shuttlebusjes erg goed gebruikt: “We telden maar liefst 22.363 passagiers tussen 1 juli en 2 augustus. Op de dag dat met het benzinebusje gereden werd, werd bovendien niet geteld. Gemiddeld spreken we over 699 passagiers per getelde dag. Zondag 16 juli was de topdag met 966 passagiers. Tijdens de piekmomenten (vanaf 10u) zit het busje quasi altijd vol bij vertrek.”

“De centrumshuttle wordt momenteel iets meer gebruikt door toeristen (56,4 procent) dan door Bruggelingen, die nochtans de primaire doelgroep vormen. Dit lijkt mij niet overkomelijk tijdens een vakantieperiode.”

De feedback van de reizigers op de bus zelf is positief. De bus is comfortabel en duurzaam. Zelf voorzien we een uitgebreide evaluatie eind september. De shuttle is dan drie maanden in gebruik. We zullen dan ook kunnen vergelijken tussen toeristisch seizoen en niet-toeristisch seizoen/opstart scholen in september.”

Lijnnummers

Ilse Coopman hekelt ook het gebrek aan duidelijkheid over de nieuwe lijnnummers en de nieuwe haltes. Dirk De fauw repliceert: “De lijnnummers zijn inderdaad gewijzigd, maar ten voordele van de leesbaarheid. De stadslijnen bestaan uit 1 cijfer, de streeklijnen bestaan uit 2 cijfers en functionele lijnen bestaan uit 3 cijfers.”

“De keuze van de lijnnummers werd niet lukraak aangepast. Zo zorgen we in de toekomst (na de volgende fase) voor een logisch samenhangend geheel. De laagste lijnnummers (meestal met één cijfer) zijn stadslijnen. Ze bedienen de wijken en attractiepolen binnen een stadsgebied en rijden meestal aan een vrij hoge frequentie. In Brugge zijn dat lijnen 1 tot en met 6.”

“Bestaat een nieuw lijnnummer uit twee cijfers? Op zo’n lijn kan je de hele dag rekenen, met een vaste regelmaat. Bijvoorbeeld om het half uur of om het uur. Soms doen de voertuigen nog extra ritten in de spitsuren. Voorbeelden in Brugge zijn lijnen 41 of 60.”

“Sommige lijnen rijden enkel in de spitsuren, bijvoorbeeld om scholen of bedrijven te bedienen. Deze hebben een lijnnummer met drie cijfers. In Brugge heb je onder andere lijnen 209, 311, …”

Volgende fase

“In een volgende fase volgen nog heel wat aanpassingen aan de nieuwe lijnnummering, vooral voor de streeklijnen. Momenteel is het nog een mix van oude lijnnummers, waar lijnvoering nog moet aangepast worden, en van de nieuwe lijnnummering. Dit is een gevolg van de gefaseerde invoering van het nieuwe netwerk.”

De Lijn deelt ons mee dat chauffeurs wel degelijk worden opgeleid en dat de info met nieuwe lijnnummers ook uithangt op de stelplaats. De aanpassingen aan de haltes door De Lijn zijn nog volop bezig, het einde van deze werkzaamheden is voorzien tegen de start van het schooljaar. Haltebeheer is ook al bezig met ontmantelen van haltes, Het verwijderen van haltepalen is pas voorzien in najaar”, aldus de Brugse burgemeester.

Communicatie

Tenslotte ontkent Dirk De fauw ten stelligste dat er onvoldoende gecommuniceerd is over het nieuwe bussenplan: “Het metro-plan dat eind mei, samen met het stadsmagazine werd bedeeld, was voor veel Bruggelingen niet duidelijk. We namen onmiddellijk actie en lieten een nieuw bussenplan opmaken op het stadsplan dat werd bedeeld met het stadsmagazine in juni.”

“In deze editie werd extra aandacht geschonken aan het nieuw bussenplan en de duurzame centrumshuttle. Waar bushaltes verdwenen of verplaatst werden, werden bewonersbrieven bedeeld. Bijkomend werden in die buurten Hoplr- berichten verstuurd. De mobiliteitsdienst organiseerde een 10-tal infomomenten in dienstencentra waarop telkens een 100-tal personen aanwezig waren. In het Huis van de Bruggeling staat nog tot half september een infozuil waar personen extra informatie kunnen inwinnen.”

Scholen

“Via mail werden alle Brugse scholen geïnformeerd over de aanpassingen van het openbaar vervoer, een tweede (herinnerings)mail vertrok woensdag. Op sociale media en in de digitale nieuwsbrief van de stad werden diverse artikels geplaatst. Het nieuw openbaar vervoerplan maakte deel uit van de overkoepelende ‘Door-en-door-campagne’. Een 500-tal affiches werden verspreid aan handelszaken, alle bewoners van de binnenstad ontvingen een bewonersbrief, hangmatten kwamen in het straatbeeld en eigen promotievideo’s werden vertoond via sociale media”, besluit de Brugse burgemeester.