Brugs burgemeester De fauw ter hulp in problematiek overvolle treinen Lichtervelde

Treinreizigers die in Lichtervelde willen opstappen en steeds meer geconfronteerd worden met overvolle treinen, krijgen steun uit enigszins onverwachte hoek. “Ik hoorde verhalen van mensen uit Lichtervelde die naar Brugge sporen voor werk of studies”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw. “In een brief aan de NMBS heb ik aangedrongen om meer wagons aan te schakelen.”

De problematiek van overvolle treinen op de lijn Brugge-Kortrijk is intussen bekend. Zeker voor de vele mensen die in Lichtervelde willen opstappen, waaronder veel studenten die naar Kortrijk of Brugge sporen, is het bijzonder moeilijk om een plekje te bemachtigen.

Geen correcte dienstverlening

Een aantal reizigers is zelfs noodgedwongen om te wachten op een volgende trein omdat er gewoon geen plaats meer is en de treinbegeleiders geen nieuwe passagiers toelaten. “Ik werd recent geconfronteerd met verhalen van mensen die vanuit Lichtervelde naar Brugge sporen omdat ze in onze stad werken”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw.

“En er zijn ook veel studenten die richting Brugge sporen. Het kan toch echt niet zijn dat die mensen geen plaats hebben op de trein en dan moeten wachten op een volgende; dat is geen correcte dienstverlening. Het probleem blijkt dus te zijn dat er te weinig wagons zijn volgens het aantal personen dat wenst op te stappen.”

Brief aan NMBS

“Ik heb dus een brief geschreven naar de NMBS met de vraag hier iets aan te verhelpen. En de logische oplossing lijkt dan toch te zijn om meer wagons aan te schakelen op deze verbinding. Ik kreeg intussen een antwoord terug van de NMBS. Daarin vernam ik dat het niet zo eenvoudig is omdat er voor meer wagons mogelijk langere perrons moeten komen.”

“Maar dat zou volgens mij toch geen echte hindernis mogen zijn. De mensen kunnen op de trein toch verder doorlopen naar de wagons waar ze plaats kunnen en willen nemen. Maar er bleek uit het antwoord toch ook wel bereidwilligheid om een of enkele wagons meer aan te schakelen op de piekmomenten. Ik zal het alleszins verder opvolgen hoe het in de praktijk verder evolueert.”