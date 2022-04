Bruggelingen die auto wegdoen krijgen een stedelijke subsidie

Stad Brugge lanceert, in lijn met haar klimaatambities, een subsidie voor Bruggelingen die hun wagen wegdoen. De subsidie bedraagt 500 euro en kan gebruikt worden bij het aankopen van een fiets, voor reizen met het openbaar vervoer en voor auto- en fietsdelen.

Om onze klimaatdoelstellingen te behalen moet het gebruik van private personenvoertuigen in Brugge met 14% dalen tegen 2030”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. “We willen het gebruik van duurzame vervoersmodi (stappen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit) dan ook extra stimuleren. Bruggelingen die de stap maken om hun auto weg te doen, mogen daarvoor een mooie beloning krijgen”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet onder meer de nummerplaat geschrapt zijn na 1 januari 2022 en moet het gaan om een personenwagen voor particulier gebruik. Indien men het mobiliteitsbudget gebruikt voor de aankoop van een (elektrische) fiets of speedpedelec, dan moet dit gebeuren bij een Brugse fietshandelaar. Indien binnen de drie jaar na de schrappingsdatum in hetzelfde gezin een andere nummerplaat wordt ingeschreven of indien een bedrijfsvoertuig in de plaats in gebruik wordt genomen, kan de subsidie teruggevorderd worden.

Steun

“Deze subsidie is naast een financiële stimulans voor de Bruggelingen ook een onrechtstreekse ondersteuning voor het openbaar vervoer, aanbieders van deelmobiliteit en lokale fietshandelaars. Voor deze spelers is het een interessant duwtje in de rug. Dit komt het aanbod in Brugge alleen maar ten goede. Met de extra middelen kunnen de autodeelplatformen bijvoorbeeld investeren in nieuwe deelwagens”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het dossier wordt eind deze maand ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad kan de subsidie aangevraagd worden via de website van de Stad. Daar kan men vanaf dan ook alle voorwaarden raadplegen.