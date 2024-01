Brugge wil wagens van toeristen in het centrum weren: nog dit jaar een test voor buurtparkeren

Nog dit jaar test Brugge of ‘buurtparkeren’, het systeem waarbij enkel nog bewoners in hun buurt mogen parkeren, in een deel van het stadscentrum mogelijk en wenselijk is. Het proefproject komt er nadat veel centrumbewoners klagen dat de toeristen alle parkeerplaatsen in hun straten innemen.

“We zijn er vet mee: we mogen in de Brugse binnenstad dan wel gratis parkeren, maar er is nooit plaats om onze wagen kwijt te kunnen.” Dit is een veelgehoorde verzuchting van bewoners uit het stadscentrum die burgemeester Dirk De fauw te horen krijgt. “Daarom wil ik dit jaar nog een proefproject organiseren om te kijken of buurtparkeren, het systeem waarbij enkel nog bewoners in hun buurt mogen parkeren, mogelijk en wenselijk is én hoe de verkeer- en parkeerstromen verschuiven”, vertelt hij. “Met de mobiliteitsdienst zijn we op dit moment op zoek naar een geschikte zone voor de test. Dit moet een gebied zijn die goed afgebakend kan worden én waarin er geen commerciële activiteiten plaatsvinden. Want met het proefproject willen we de handelaars zeker niet treffen.”

Parkeercodes

Wanneer en hoe lang de test zal duren, is nog onbekend. “Als we een geschikte zone hebben vastgelegd, zullen we ook eerst nog bij de bewoners horen of ze zo’n proef wel zien zitten. Al denk ik van wel, want het zal voor hen enkel voordelen opleveren. Ze zullen in hun buurt meer plaats hebben om hun wagen kwijt te kunnen én voor hun bezoekers zal er niets veranderen.”

“In het proefproject, zoals we het nu voor ogen hebben, zal de mogelijkheid voorzien zijn dat ook de bezoekers van de bewoners voor een korte tijd in de afgebakende zone mogen parkeren, door middel van het bestaande systeem met parkeercodes. Een bewoner zal een code voor zijn bezoeker kunnen aankopen, waardoor die voor slechts 1 euro liefst 4 uur mag parkeren. Elke wooneenheid kan jaarlijks zo’n 360 uren aankopen, per schijf van tien. Daarmee komen we tegemoet aan een grote zorg. Bijna alle bewoners zijn vragende partij van buurtparkeren, tot ze horen dat hun bezoekers – zoals hun kinderen – er dan ook wel niet meer mogen parkeren. Met dit systeem hebben we daar een oplossing voor gevonden.”

“Buurtparkeren zal nooit voor het hele centrum ingevoerd worden” – burgemeester Dirk De fauw

Dirk De fauw benadrukt dat buurtparkeren niet voor de hele binnenstad ingevoerd zal worden, ook niet nadat het project als geslaagd ervaren zou worden. “Zeker niet! Er waren stemmen om het proefproject al meteen voor het hele centrum in te voeren, maar daarvoor hebben we de faciliteiten nog niet. In bepaalde gebieden moeten er eerst veel meer ondergrondse parkeerplaatsen bijkomen, zoals in pakweg de Langestraat en Gentpoortstraat.”