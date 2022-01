Brugge wil ondergrondse passage voor voetgangers aan stationsplein

Brugge heeft samen met het Agentschap Wegen en Verkeer een plan klaar voor een brede, ondergrondse passage voor voetgangers en fietsers aan het stationsplein. Burgemeester Dirk De fauw hoopt dat de bevoegde Vlaamse minister in februari de zegen geeft om financiële middelen vrij te maken voor deze verkeersveilige oplossing voor een al lang aanslepend probleem.

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond lichtte burgemeester Dirk De fauw een tipje van de sluier die over deze mysterieuze plannen hangt. Raadsleden Yves Buysse (VB) en Annick Lambrecht (Vooruit) ontlokten deze bekentenis, toen zij kritische opmerkingen hadden over de tijdelijke voetgangersbrug aan het station.

Experiment

“Het experiment tijdens het WK wielrennen en de shoppingsdagen in december is geen volwaardige oplossing voor een verkeersveiliger oversteek aan het Brugs stationsplein”, bekende Dirk De fauw. “Op piekmomenten steken per uur 2500 voetgangers en fietsers dit gevaarlijk kruispunt over.”

Alternatief

“Samen met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer hebben we een studiebureau een beter alternatief laten uitdokteren: een brede onderdoorgang onder de Brugse ring voor voetgangers en fietsers, overgaand op bruggetjes over de reie richting Minnewaterpark en Oostmeers.”

“Het is echt een mooi plan, maar het is aan de Vlaamse minister voor Mobiliteit Lydia Peeters om hiervoor budget vrij te maken. In februari heb ik hierover een afspraak met de minister en hoop ik op een fiat voor de realisatie van dit plan.”