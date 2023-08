Brugge wil inwoners bevragen over fel bestreden nieuw bussenplan

Na de vele kritiek op het nieuw bussenplan, dat op 1 juli in werking trad, wil Brugge samen met De Lijn aan de hand van een enquête bij de Bruggelingen het openbaarvervoersplan evalueren. De bevraging zal lopen van 2 oktober tot 15 november. Voor het einde van het jaar rekent burgemeester Dirk De fauw op een grondige evaluatie. Eventuele aanpassingen zullen pas in de loop van 2024 uitgevoerd worden.

De vernieuwing van het openbaar vervoer in Brugge is niet min. Er zijn zes nieuwe stadslijnen die de Bruggelingen van en naar de verschillende wijken rond het historisch centrum brengen. Langs belangrijke trajecten op enkele invalswegen werd het aanbod verhoogd, weinig gebruikte haltes werden afgeschaft.

Gemor

De veranderingen zorgen deze zomer voor veel gemor, het stadsbestuur zag zich verplicht om zelf een gratis centrumshuttle in de binnenstad in te zetten, omdat De Lijn veel minder het stadscentrum aandoet. Een operatie die de Brugse stadskas 900.000 euro per jaar kost. Burgemeester Dirk De fauw erkent dat de stad al vele klachten kreeg, maar wijst erop dat in januari 2024 de tweede fase van het nieuwe openbaarvervoerplan start:

“Begin volgend jaar ligt de focus op de aanpassing van de streeklijnen van en naar Brugge, de optimalisatie van de avondbediening en de uitrol van het flexvervoer – dat is vervoer op maat. Bovendien zal Brugge extra investeren in een uitgebreide vaste busverbinding tussen Brugge en Zeebrugge via Lissewege en Zwankendamme.”

Enquête

Toch beseft de Brugse burgemeester dat het nieuwe bussenplan een grote impact heeft op de Bruggelingen: “We willen het plan objectief evalueren. Al wie woont, werkt, naar school gaat of zich ontspant in Brugge, kan hieraan deelnemen. Zowel schriftelijk als digitaal. Op die manier willen we een genuanceerd beeld krijgen. De evaluatie van deze bevraging zal de basis vormen van een verdere dialoog met De Lijn voor de optimalisatie van het bussenplan.”

De bevraging zal van 2 oktober tot 15 november lopen en zal breed gecommuniceerd worden. “Vroeger kan niet. We willen ook de ervaringen van de schoolgaande jeugd vanaf 1 september meenemen in de evaluatie. Eventuele aanpassingen meten wel budgetneutraal zijn, ongebreideld haltes toevoegen of terugkeren naar het oude systeem is uit den boze”, aldus Dirk De fauw.

Vervoer op maat

De Brugse burgemeester geeft zelf toe dat onder meer Sint-Willibrord en de Blauwe Toren slecht bediend worden in het nieuwe bussen: “Maar ik hoor ook mensen klagen dat ze te ver moeten stappen omdat ‘hun’ bushalte geschrapt werd. Als ik doorvraag, blijkt dat ze de enige persoon waren die op die plek op- en afstapte. Voor die mensen zal het vervoer op maat dé ideale oplossing zijn.”