Brugge verdubbelt het aantal laadpunten voor elektrische wagens

Het aantal publieke laadpunten stijgt razendsnel in Brugge. Eind 2022 beschikte Stad Brugge al over 500 laadpunten, waarvan een derde op het openbaar domein. Sindsdien werden nog 92 plaatsingsdossiers goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, goed voor 184 extra laadpunten op het openbaar domein. Brugge is zo de koploper op het vlak van het aantal lopende plaatsingsdossiers.

“Dankzij een goede voorbereiding kunnen we snel schakelen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Brugse EV-rijders kunnen al een tijdje een laadpunt aanvragen in de buurt van hun woning. We maakten ook een kaart met interessante locaties voor laadinfrastructuur en analyseerden de bezettingsgraad van de bestaande laadpalen.”

Paal-volgt-paal

Precies de helft van de dossiers zijn ‘paal-volgt-paal’-laadpunten. Dat wil zeggen dat er aan de drukst bezette laadpalen extra laadpunten worden geplaatst. “Verkeerstechnisch is het sowieso wenselijker om elektrisch laden zoveel mogelijk te groeperen”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.

“Ook voor de gebruiker is dit interessanter, zo wordt vermeden dat mensen van laadpaal naar laadpaal moeten rijden op zoek naar een beschikbaar laadpunt. De bezettingsgraad is vandaag nergens problematisch, maar we anticiperen dus op een toekomst waarin elektrisch rijden de norm is.”

Verdubbelen

De eerste 28 nieuwe laadpunten zijn al operationeel, de andere worden de komende maanden geplaatst. Brugge zal zo op nauwelijks een half jaar tijd haar aantal publieke laadpunten op het openbaar domein verdubbelen.

“Toch zal het merendeel van de laadpunten zich nog steeds op bedrijventerreinen of ondergronds bevinden. Interparking zal in 2023 174 extra laadpunten plaatsen in de Brugse parkings. In 2024 komen er nog eens 240 bij.”

“Het is en blijft immers de bedoeling dat de bovengrondse laadpunten in de binnenstad maximaal worden gebruikt door onze bewoners. Toeristen en bezoekers kunnen gebruik maken van de ondergrondse laadpunten of van de nieuwe snellaadpunten”, besluit burgemeester Dirk De fauw.