Brugge test Zweeds perron voor stadsbussen uit

Stad Brugge test in de Vaartstraat, net voorbij de Handboogstraat, via markeringen op het wegdek een nieuw type bushalte uit. Dit zogeheten Zweeds perron is een primeur voor Brugge.

Volgens Brugs burgemeester Dirk De fauw wordt bij een Zweeds perron één rijrichting van de rijbaan gebruikt als bushalte: “Dit betekent dat er dus maar één rijstrook beschikbaar blijft voor het verkeer in beide richtingen. Daarom voeren we aan het perron alternerend verkeer in.”

“Auto’s die een uitwijkbeweging maken, moeten voorrang verlenen aan de auto’s uit de andere richting. Zo is een Zweeds perron zowel een bushalte als een wegversmalling en dit zorgt ervoor dat automobilisten hun snelheid verlagen.”

Proefopstelling met markeringen

De markeringen voor de proefopstelling zijn al op het wegdek aangebracht. “Half april evalueren we deze proefopstelling en beslissen we om al dan niet over te gaan tot de bouw van de eigenlijke bushalte”, aldus burgemeester Dirk De fauw.