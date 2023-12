Brugge pakt uit met heus noodplan om een vlotte mobiliteit en (terreur)veiligheid te garanderen tijdens De Warmste Week

Brugge heeft eindelijk een akkoord met De Lijn om bezoekers van De Warmste Week met bussen tot 1 uur gratis naar randparkings op de invalswegen te begeleiden. Voor de veiligheid én de mobiliteit hebben politie, brandweer en stadsbestuur een noodplan.

Wintergloed, de kerstmarkt, shoppingdagen en De Warmste Week. Van maandag 18 tot zondag 24 december zal er in Brugge vel volk op de been zijn.

“De VRT verwacht voor de live radioshow op ‘t Zand, met gratis optredens van tal van bekende Belgisch artiesten, 15 à 20.000 bezoekers per dag”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Hij vergelijkt de veiligheid- en mobiliteitsmaatregelen een beetje met de organisatie van het WK wielrennen in september 2021 in Brugge.

Noodplan

Bijgevolg bereiden Stad, politie en brandweer zich goed voor op dit evenement. “Vanuit het Politiehuis komt er een geïntegreerde commandopost, waar politiemensen samen met medewerkers van de brandweer, noodplanning Stad en VRT De Warmste Week zullen monitoren.”

“Dat gebeurt ook op het terrein met camera’s, stewards, druktemetingen en politie-inspecteurs, zowel in uniform als in burger, zodat er snel kan ingegrepen worden bij mobiliteit- en veiligheidsproblemen”, stelt korpschef Yves Rotty.

Pitagones

Een quick respons team staat stand-by voor eventuele terreurdreiging. Langs de toegangswegen tot ‘t Zand en de Brugse binnenstad zullen politievoertuigen en ‘pitagones’ als barrières staan, zodat gekken niet met auto’s kunnen inrijden op de massa.

Op ‘t Zand zelf geldt er de hele week een glasverbod, de Stad voorziet de lokale horeca van 240.000 herbruikbare bekers, die ‘s nachts door het sociaal maatwerkbedrijf Footstep zullen afgewassen worden.

Het Warmste Huis krijgt vorm op ‘t Zand in Brugge. © svk

“Voor de herbruikbare bekers zal geen statiegeld gevraagd worden, omdat de horeca anders te vlug zonder wisselgeld zou vallen”, vervolgt Dirk De fauw.

“’t Zand is een grote, open ruimte, maar als het echt te druk wordt, zullen de toeschouwers via schermen en stewards aangemaand worden om zich richting omliggende straten en bepaalde zones, die als buffer fungeren, te begeven”, vult Yves Rotty aan.

Verkeersvrij

Dé uitdaging wordt de mobiliteit tijdens De Warmste Week. ‘t Zand en de Vrijdagmarkt zijn al vanaf ‘s ochtends verkeersvrij. Bijgevolg zal de bevoorrading van de cafés er vroeger moeten gebeuren.

De Zilverstraat verandert van rijrichting. “De Brugse binnenstad blijft wel bereikbaar. Het gerucht dat de Frères lanceerden dat zij hun toevloed zouden moeten nemen tot digitale lessen, omdat de school volgende week niet meer bereikbaar zal zijn, is dus vals”, benadrukt de Brugse burgemeester. zijn er trouwens de week voor de kerstvakantie geen examens?

Te voet

Dirk De fauw raadt de Bruggelingen die op wandelafstand van de stad wonen, om te voet naar ‘t Zand te komen:

“Wie wat verder af woont, springt best op de fiets. Er zijn op diverse plaatsen extra fietsenstallingen voorzien. Je kan ook opteren voor de bussen van De Lijn, die zijn in die periode gratis op het volledig Brugse grondgebied.”

Busshuttle

Wie van buiten Brugge komt, heeft de keuze tussen de wagen en de trein.

Van zodra de Brugse ondergrondse parkings vol zijn, zal de politie de automobilisten met tekstkarren begeleiden naar tijdelijke randparkings, die zich langs de belangrijkste invalswegen bevinden.

Aanvankelijk voorzag De Lijn slechts tot 22 uur gratis bussen naar die randparkings. Maar StuBru zendt tot middernacht live uit vanuit Brugge.

Na onderhandelingen met de Vlaamse Vervoersmaatschappij kon burgemeester Dirk De fauw bekomen dat die shuttledienst tijdens De Warmste Week verlengd wordt tot 1 uur. Die extra kosten zal De Lijn nog factureren aan de Brugse stadskas.

Volzet

“Daarnaast kun je een beroep doen op de reguliere bussen van De Lijn om je tot bij je wagen te brengen. Hoogstwaarschijnlijk zullen de parkings aan het Station en ‘t Zand het snelst volzet raken. Wie laat naar Brugge afzakt kan zich beter de moeite besparen om zo dicht mogelijk naar het centrum te rijden en begeeft zich dus best meteen richting randparking”, aldus Dirk De fauw.

Geen extra treinen

NMBS zet geen extra treinen in voor De Warmste Week. Maar een blik op de treintabellen leert ons dat de laatst trein naar Oostende, met 1040 zitplaatsen, pas om 1.26 uur vertrekt. Wie naar Gent en Brussel wil, moet voor 22.23 uur in het station van Brugge zijn. Op die trein is plaats voor 621 passagiers. 894 Antwerpenaren kunnen zelfs nog twee minuten later vertrekken.

Voor 430 Knokkenaars is er nog een trein om 22.30 uur, voor de 502 Kortrijkzanen om 22.57 uur. De Blankenbergse StuBru fans zijn de grootste pineut: hun laatste trein, met 1153 plaatsen, vertrekt al om 21.55 uur in Brugge.