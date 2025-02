Brugge onderzoekt samen met bewoners of Zone 30 kan ingevoerd worden in de Vogelzangwijk in Sint-Michiels

De Stad Brugge onderzoekt of er op een zinvolle manier een Zone 30 in de Vogelzangwijk in Sint-Michiels kan worden ingevoerd om de verkeersveiligheid in de buurt te verhogen. Deze maatregel kan zorgen voor een verkeersveiligere stad en een betere leefbaarheid voor de bewoners van de Vogelzangwijk.

De Vogelzangwijk vormt een uitdaging door brede, rechte wegen en grote kruispunten die het risico op snel rijden verhogen. Een gewone snelheidsbeperking opleggen volstaat hier mogelijks niet, aangezien de huidige weginrichting onvoldoende bijdraagt aan een gevoel van verkeersveiligheid. Stad Brugge onderzoekt samen met de politie mogelijkheden voor snelheidsremmende maatregelen. Denk daarbij aan het versmallen van kruispunten of aanpassingen die het verkeer veiliger maken voor voetgangers en fietsers.

Samenwerking met bewoners

De vraag naar meer verkeersveiligheid kwam onder andere van het buurtcomité, dat in november 2024 het probleem op de agenda plaatste. Burgemeester Dirk De fauw stelt: “We hechten veel waarde aan de input van inwoners. Dankzij dit overleg kunnen we maatregelen uitwerken die niet alleen effectief zijn, maar ook breed gedragen worden in de buurt.”

Klimaatrobuust en toekomstgericht

Stad Brugge zet in op praktische verbeteringen die de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de Vogelzangwijk kunnen versterken. “Kleine ingrepen, zoals verbeterde oversteekplaatsen, zouden perfect passen binnen onze ambitie om de stad veiliger, toegankelijker en toekomstgericht in te richten”, aldus burgemeester Dirk De fauw.