Brugge krijgt in 2024 een nieuwe krakelebrug

Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters wil de vervanging van de defecte Krakelebrug in Brugge versneld aanpakken en voorziet daarom voor dit jaar al 1 miljoen extra voor het vereiste studiewerk op het budget van de Vlaamse Waterweg. In 2024 zou de afbraak en de bouw van een nieuwe brug moeten gerealiseerd worden.

De Krakelebrug over het kanaal Gent-Oostende in Brugge is cruciaal voor de lokale mobiliteit in Brugge. Dat beseft ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De vervanging van de sterk verouderde brug was al voorzien in de planning.

“Na een aanvaring vorig jaar is de Krakelebrug al sinds september afgesloten voor alle verkeer. De toestand van de brug bleek na een grondige inspectie dermate verslechterd waardoor de bouw van een nieuwe Krakelebrug onvermijdelijk is. Daarom voorzie ik in 2023 al 1 miljoen euro extra budget om deze werken versneld aan te pakken”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

PPS-aanpak

De verschillende bruggen in Brugge spelen een cruciale rol in de bereikbaarheid van de stad Brugge. Ook de Krakelebrug, een beweegbare brug over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt intensief gebruikt. De brug is sterk verouderd en stond, onafgezien van de aanvaring van 22 september 2022, al op de lijst van te vernieuwen bruggen.

Initieel was het de intentie om de herbouw van deze brug op te nemen in een cluster van beweegbare bruggen waarvan de herbouw via een PPS aanpak (publiek-private samenwerking) vorm zou krijgen. De Vlaamse Waterweg nv is trekker voor dit PPS-programma van beweegbare bruggen.

Zeer slecht

Na de aanvaring van de Krakelebrug op 22 september bleek na een grondige inspectie dat de toestand van deze brug dermate was verslechterd waardoor de brug ‘toestand 5’ (zeer slecht) krijgt toegekend.

“Gelet op het feit dat er door de onbeschikbaarheid van de Krakelebrug voor de lokale verkeersafwikkeling een snellere realisatie noodzakelijk is, heb ik opdracht gegeven aan De Vlaamse Waterweg om de Krakelebrug te herbouwen volgens een klassieke aanbestedingsprocedure waardoor de herbouw sneller kan gebeuren dan via de PPS aanpak. In 2023 wordt 1 miljoen euro voorzien voor het vereiste studiewerk met het oog op realisatie vanaf 2024”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Studiebureau

Brugs burgemeester Dirk De fauw reageert opgelucht: “Na de aanvaring hebben we als Stad heel snel geschakeld. We hebben snel en duidelijk met de minister en de administratie gecommuniceerd om tot oplossingen te komen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de minister deze beslissing genomen heeft en budget zal voorzien voor een nieuwe Krakelebrug”.

De Vlaamse Waterweg nv zal spoedig een studiebureau aanstellen voor het begeleiden van het volledig traject van ontwerp over aanbestedings- en omgevingsvergunningsprocedure tot en met realisatie en ingebruikname van een nieuwe Krakelebrug.

Voetgangersbrug

“Op die manier willen we tot een snelle realisatie van de nieuwe Krakelebrug toewerken in nauwe samenwerking met de stad Brugge”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Daarnaast zulen we nagaan hoe er, in afwachting van de nieuwe brug, een vaste voetgangers- en/of fietsbrug kan komen. Het is de intentie dat deze tijdelijke vaste brug zal blijven staan tot na de bouw van een nieuwe beweegbare Krakelebrug.”