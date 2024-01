Brugge krijgt een verkeersveilige en groene stationsomgeving

Het Agentschap Wegen en Verkeer én de stad Brugge investeren samen 33 miljoen euro in een veiliger en groene heraanleg van de stationsomgeving. Drie fietsers- en voetgangerstunnels tussen Unesco Rotonde en Vaartdijkstraat moeten de zwakke weggebruikers scheiden van het autoverkeer. Het stationsplein wordt omgetoverd in een groen park.

Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft haar handtekening gezet onder de plannen die het complexe en onveilige verkeersknooppunt aan het Brugse station aanpakken. De studie dateert al van in 2021, eind 2024 worden de werken aangevat. Ze zullen tot eind 2027 duren, maar dan zullen de 15.000 fietsers die dagelijks passeren en de 2.500 voetgangers die per uur op drukke momenten de tijdelijke noodbrug gebruiken, eindelijk op een veilige manier de ring (R30) kunnen oversteken.

Onveilig

Het verheugt burgemeester Dirk De fauw dat deze site wordt aangepakt: “De oversteek naar de kiss-and-ridezone en de uitrit van de bussen is zeer onveilig. Deze plek is opgenomen in de Vlaamse zwarte punten in het verkeer.”

Tegelijkertijd wijst schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem erop dat Brugge een nieuwe groene toegangspoort krijgt: “Het stationsplein wordt een park dat naadloos aansluit op de Brugse Vesten.”

Diverse ingrepen

Een consortium van drie bedrijven – aannemer Boskalis, landschapsarchitecten BoschSlabbers en architecten ZJA – mag het project realiseren. Er worden meerdere ingrepen uitgevoerd. Er komt een ‘vestenpassage’ voor voetgangers en fietsers onder de R30, die ervoor zorgt dat deze zwakke weggebruikers de ring niet meer bovengronds moeten dwarsen.

Voor voetgangers en fietsers komt er een tunnel aan het stationsplein © Wegen en Verkeer/Davy Coghe

Twee kleine nieuwe bruggen over de twee vestingsgrachten brengen de voetgangers naar de Begijnenvest waar ze de keuze hebben om ofwel richting Koning Albert I-park ofwel richting het Minnewater te gaan.

Daarnaast wordt er een voetgangers- en fietserstunnel aan de UNESCO-rotonde aangelegd, als verbinding tussen het Koning Albert I-park en de achterkant van het voormalige VTI-gebouw en verder aansluitend op de Passantenbrug. Hierdoor vermijden deze weggebruikers het complexe kruispunt aan de Oostmeers/R30 .

Tunnel

Voorts wordt er een fietsers- en voetgangerstunnel gecreëerd van de Vaartdijkstraat onder de R30 naar het fietspad kant vesten (kant Ketsbruggestraat). De leerlingen van het VTI zullen vlot de school kunnen bereiken zonder geconfronteerd te worden met verkeerslichten. Deze passage speelt ook een belangrijke rol voor de fietssnelweg.

De kruispunten op de R30 met de Oostmeers, de Chantrellstraat/Hendrik Brugmansstraat en de Ketsbruggestraat worden compacter en veiliger, met slimme verkeerslichten. De Chantrellstraat krijgt bovendien een busbaan in functie van een optimale bereikbaarheid van de stelplaats van De Lijn.

Hoppin

Alle fiets- en voetpaden langsheen de R30 worden heraangelegd en verbreed tot respectievelijk 4 en 2 meter. De kiss-and-ridezone wordt naar het parkeergebouw parking Station verhuisd. Het station Brugge wordt ook een belangrijk Hoppin-punt waar mensen vlot kunnen overschakelen naar andere vervoersmodi.

De plannen voorzien ook twee voetgangersbrugjes over de vesten. © Wegen en Verkeer/Davy Coghe

Er komen twee Hoppinzuilen op het stationsplein zodat mensen die uit de parking, kiss-and-ride of (deel)fietsenstalling komen, vlot kunnen overschakelen naar bus of trein. Tenslotte wordt er – voor het nemen van selfies een uitkijkpunt op het water aan de Oostmeers gebouwd.

Minder hinder

Volgens burgemeester Dirk De fauw kost het project de Brugse stadskas 7,5 miljoen euro. Het Vlaams departement Wegen en Verkeer hoest 19,5 miljoen euro op, daarnaast betaalt Vlaanderen 6 miljoen euro voor het veiliger fietsverkeer.

Om het verkeer tijdens de drie jaar durende werken in goede banen te leiden, wordt er een minder hinder-plan uitgedokterd. Afdelingshoofd Humberto Van Nunen van Wegen en Verkeer stelt: “Het autoverkeer zal op twee versmalde rijvakken kunnen passeren, aan 30 km per uur. Auto’s zullen tijdens de werken enkel naar rechts kunnen afslaan.”