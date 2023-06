Brugge investeert in een uitgebreide vaste busverbinding met Zeebrugge

Stad Brugge investeert sterk in een uitgebreide vaste busverbinding tussen Brugge en Zeebrugge via Lissewege en Zwankendamme, heen en terug. Het college van burgemeester en schepenen kwam hiervoor tot een akkoord met De Lijn die momenteel een uitvoerder zoekt voor deze verbinding in het kader van een grote aanbesteding vanaf begin 2024.

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “Op vandaag is de busverbinding tussen het centrum en het noorden van Brugge zeer beperkt. Vanaf 2024 komt daar verandering in met een nieuw vast traject tussen Brugge en Zeebrugge, via Lissewege en Zwankendamme. Van maandag tot en met zaterdag zullen er verschillende ritten zijn in beide richtingen doorheen de dag, waaronder ook een laatavondrit.”

Hiaat

“Met deze uitgebreide bediening werken we een belangrijk hiaat in de bereikbaarheid van het noorden van Brugge weg. We kunnen stellen dat het gaat om een verdrievoudiging van het aantal ritten tussen het centrum en het noorden van Brugge. Bovendien is deze dienstverlening ook van kracht tijdens de schoolvakanties. Na de zomer maakt De Lijn meer details bekend over de uren van deze dienstverlening”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De investering van de Stad bedraagt 141.500 euro. Tot de aanvang van de uitgebreide busverbinding begin 2024 blijft de huidige dienstregeling van kracht.