Brugge heeft eindelijk zeven elektrische bussen

Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft de zeven nieuwe elektrische bussen voorgesteld die vanaf 1 juli in het centrum van Brugge zullen rijden. Ze wegen twee ton minder en zijn twee meter minder lang dan de huidige dieselbussen.

“We zullen met deze schattige busjes opnieuw de vogeltjes horen fluiten in de Brugse binnenstad.” Met deze boutade kondigde Vlaams minister Lydia Peeters de zeven elektrische bussen aan. Ze beiden plaats aan zestig personen, van wie er achttien kunnen zitten. Acht gelijkaardige exemplaren laten nog even op zich wachten. De nieuwe bussen wegen slechts 6 ton en zullen bijgevolg de Brugse kasseien minder snel kapot rijden dan de 8 ton wegende dieselbussen. Temeer daar er voortaan slechts twee lijnen door de binnenstad zullen rijden.

Minder bussen

“De Langerei en de Sint-Jorisstraat zullen geen 700 bussen per dag meer moeten slikken. Het Brugs stadscentrum wordt leefbaarder”, verklaarde de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). Sedert haar partijgenote Lydia Peeters in de Vlaamse regering zetelt, heeft de Brugse politica nagenoeg elke maand zitten hameren op de komst van de elektrische bussen: “Indertijd heeft de Brugse gemeenteraad dit plan unaniem goedgekeurd.”

Met die woorden hekelde Mercedes Van Volcem impliciet de huidige kritiek op het nieuw bussenplan voor Brugge. Ook burgemeester Dirk De fauw benadrukte dat er minder bussen door het stadscentrum zullen rijden: “Bovendien zijn die nieuwe bussen milieuvriendelijk. Het nieuwe overstapmodel vergt wel een aanpassing van de busgebruikers. Wie naar de binnenstad wil, dient over te stappen op ‘t Zand of aan het Station.”

Toegankelijk

Dirk De fauw kondigde aan dat Brugge tegen 2030 de helft van alle bushaltes toegankelijk zal maken voor mensen met een visuele beperking, personen met rolstoelen, buggy’s en rollators: “Het gaat om de aanpassing van 400 Brugse bushaltes.”

De nieuwe bussen, die samen met het nieuwe bussenplan ingevoerd worden, staan symbool voor ‘het openbaar vervoer van de toekomst’, dat ‘efficiënt’, ‘flexibel’ en ‘duurzaam’ moet zijn.

De Lijn kiest, onder druk van de Vlaamse regering, die het decreet Basisbereikbaarheid afkondigde, voor een vraaggestuurd model. Een budgetneutrale operatie. “Gedaan met overvolle bussen, maar ook met haltes waar amper mensen opstappen. Meer frequente lijnen op de drukke assen, maar ook het schrappen van weinig benutte haltes”, stelt minister Lydia Peeters.

Hoppincentrale

“Dat betekent niet dat er bepaalde wijken niet meer bediend zullen worden. In buurten waar weinig mensen kiezen voor het openbaar vervoer, is er voortaan vervoer op maat. Via de Hoppincentrale zullen de klanten van De Lijn kunnen kiezen voor flexvervoer op basis van verschillende transportmodi. Een combinatie van e-bikes, elektrische deelauto’s en bussen. Er zullen voor een vlotte overstap Hoppinpunten, met laadpalen gecreëerd worden. Dat is het openbaar vervoer van de toekomst”, aldus de Vlaamse minister voor Mobiliteit.

Niet iedereen is het met die visie eens. Lydia Peeters werd op de bussenstelplaats van De Lijn in Brugge opgewacht door zes leden van de Vlaamse Supporters van het Openbaar Vervoer, die zich kanten tegen het nieuw bussenplan. “Vooral de oudere Bruggelingen zullen de dupe worden van het schrappen van vele bushaltes. Stap maar eens met een rollator over op een andere bus! Het gevolg is dat vele senioren in isolement zullen verzeild raken, ze zullen thuis blijven en niet meer de bus nemen. Deze maatregel wordt zonder insprak doorgevoerd”, aldus Dirk Smet van dit burgerplatform.