Brugge hangt vol rode hangmatten om nieuw mobiliteitsplan in de kijker te zetten: “Autoluw gebied wordt uitgebreid”

Vanaf 1 juli breekt in Brugge volgens burgemeester Dirk De fauw een nieuw en belangrijk hoofdstuk aan in de uitbouw van een leefbare stad met de invoering van ‘Door & Door Brugge’, het nieuwe mobiliteitsplan voor de binnenstad. “Het autoluwe gebied wordt uitgebreid met het stuk Katelijnestraat tussen Nieuwe Gentweg en Gruuthusestraat, elke dag van 13 tot 18 uur. Het nieuwe bussenplan van De Lijn maakt het openbaar vervoer efficiënter, duidelijker en klimaatvriendelijker en ook de nieuwe centrumshuttles van de Stad zullen volledig elektrisch rijden”, zegt Dirk De fauw. Om het nieuwe mobiliteitsplan in de kijker te zetten, gaat een grote communicatiecampagne van start. Op 25 locaties worden rode hangmatten opgesteld.

In de aanloop naar 1 juli verandert er heel wat op het vlak van mobiliteit in de Brugse binnenstad. Zo is er een nieuw bussenplan, waarmee De Lijn het aanbod op drukke assen versterkt, met bijzondere aandacht voor de verbindingen waar de vraag het grootst is.

Herkenbaarder

“Het busnet wordt duidelijker en herkenbaarder”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Op basis van het lijnnummer weet je gemakkelijk hoe een bus rijdt. De stadslijnen hebben meestal een hoge frequentie en krijgen een lijnnummer met één cijfer. Ze bedienen de wijken en belangrijke locaties zoals het gerechtshof en de ziekenhuizen.”

“Een streeklijn waar je de hele dag op kunt rekenen, krijgt twee cijfers. Lijnen die enkel in de spitsuren rijden, bijvoorbeeld om scholen of bedrijven te bedienen, hebben een lijnnummer met drie cijfers. Het openbaar vervoer in onze stad zal niet alleen efficiënter en duidelijker zijn, maar ook klimaatvriendelijker. Naast stille hybridebussen zet De Lijn ook elektrische bussen in op de nieuwe kernlijnen 1 en 2.”

“De Stad lanceert op zaterdag 1 juli nieuwe centrumshuttles en ook die zullen volledig elektrisch rijden.”

Autoluw

“Het afgelopen jaar veranderde er in het stadscentrum heel wat op het vlak van mobiliteit”, vervolgt Dirk De fauw. “Met ‘Door & Door Brugge’ zorgt het stadsbestuur voor een Brugge waar het nog aangenamer wandelen, winkelen, fietsen en wonen is. Sinds 15 juli 2022 is de Steenstraat elke dag autovrij van 13 tot 18 uur. Het toegelaten gemotoriseerd verkeer is er zeer beperkt.”

“De Geldmuntstraat, Zuidzandstraat en Noordzandstraat zijn autoluw op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Het toegestane verkeer is er iets uitgebreider dan in de autovrije Steenstraat. Vanaf zaterdag 1 juli wordt ook het stuk Katelijnestraat tussen de Nieuwe Gentweg en de Gruuthusestraat elke dag autoluw van 13 tot 18 uur. Het autoluwe gebied in de binnenstad breidt dus uit. ANPR-camera’s zullen nummerplaten automatisch scannen en nagaan of ze in het autoluwe stadsdeel mogen rijden.

“Brugge krijgt ook een fietszone. In een gebied binnen de kleine reien (Zuidzandstraat, Dijver, Verversdijk, Kortewinkel, Moerstraat) is gemotoriseerd verkeer te gast en mag het de fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid is 30 kilometer per uur voor alle weggebruikers.”

Rode hangmat

Het Brugs stadsbestuur ontwikkelde, in samenwerking met het Brugse communicatiebureau d’Artagnan en in nauw overleg met de diensten Centrummanagement en Mobiliteit, een overkoepelend creatief campagneconcept. “Hiermee willen we de Bruggelingen enthousiast maken over de vele voordelen die deze mobiliteitsingrepen meebrengen”, legt Dirk De fauw uit.

“We maken ruimte voor rust en beleving in onze stad. Brugge blijft leefbaar, maar ook bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. Zowel voor de bewoner als de bezoeker van den binnenstad wordt Brugge meer dan ooit Brugge. Door en door Brugge.”

“We schakelen alle communicatiekanalen van de Stad in om onze inwoners hierover grondig te informeren. Daarnaast vind je onder meer op 25 locaties in het centrum een rode hangmat. We nodigen de mensen uit om erin te duiken en de details en troeven van onze nieuwe mobiliteitsaanpak te ontdekken terwijl ze genieten van de rust in de binnenstad”, aldus de Brugse burgemeester.

www.brugge.be/doorendoor