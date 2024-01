Brug in het verlengde van de Vergunningenstraat defect: omleiding via de brug in het verlengde van de Oudenburgsesteenweg

Departement Mobiliteit en Openbare werken meldt dat de brug in het verlengde van de Vergunningenstraat in Oostende defect is.

In afwachting van de herstellingswerken door de Vlaamse Overheid is de brug momenteel afgesloten voor het verkeer. Het verkeer kan de nabijgelegen brug in het verlengde van de Oudenburgsesteenweg gebruiken om het Houtdok over te steken.

Verkeer komende van de Sloepenstraat kan via de Vaartblekersstraat naar de Oudenburgsesteenweg rijden en de brug oversteken.

Verkeer komende van de Vergunningenstraat kan via de Molendorpkaai naar de Oudenburgsesteenweg rijden en de brug oversteken.