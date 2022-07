Brug in Alveringem kan niet meer dicht door de hitte

Maandagavond moest de brandweer van de post Veurne uitrukken naar Alveringem. Een ophaalbrug over de Lovaart kon niet meer sluiten door het uitzetten van metalen onderdelen door de hitte.

De brandweer koelde de brug af waarna de brug opnieuw volledig kon vergrendelen. Het was de VWW die de brandweer vroeg om de Millebrug af te koelen.

Deze ophaalbrug in de Lovaart wordt meermaals per dag geopend om pleziervaartuigen die uit de IJzer of uit de richting van de Fintele varen door te laten naar Veurne en Nieuwpoort en omgekeerd. Er wordt overwogen om deze brug dinsdag niet meer te openen omdat men dan nog hogere temperaturen verwacht.

(JT)