Bredene wil zo snel mogelijk bijsturingen aan nieuw vervoersplan De Lijn

De gemeente Bredene wil dringend overleg over het nieuwe vervoersplan van De Lijn na enkele klachten van inwoners. “Minister Lydia Peeters (Open VLD) moet dringend haar verantwoordelijkheid nemen”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

Op 1 juli werd in Bredene, net zoals in Vlaanderen, het langverwachte nieuwe vervoerplan van De Lijn ingevoerd. Het plan is gebaseerd op de nieuwe visie van de Vlaamse regering: basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit. In Bredene is het openbaar vervoer sinds de invoering van het nieuw vervoerplan gevoelig gewijzigd. “Het nieuwe plan brengt bij sommige inwoners uit bepaalde wijken enige commotie teweeg, wat we eigenlijk hadden verwacht”, zegt een alerte burgemeester Steve Vandenberghe. “Het nieuwe vervoerplan werd goedgekeurd binnen de vervoerregioraad (waar ook Bredene deel van uitmaakt) en in de gemeenteraad. Dat we er zelf aan hebben meegewerkt, neemt de verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister van mobiliteit Lydia Peeters helemaal niet weg, integendeel! Alle gemeentebesturen uit deze raad hebben hun verantwoordelijkheid wel genomen. De lokale besturen hebben, door de door de Vlaamse Regering minder voorziene centen, keuzes moeten maken. In plaats van extra te investeren in mobiliteit, heeft de minister onbegrijpelijk de omgekeerde beweging gemaakt. En ze heeft hiervoor de volle verantwoordelijk bij de vervoerregio’s gelegd. Iedereen binnen de vervoerregioraad wist dat het om een besparingsronde zou gaan en dat de dienstverlening er aan zou inboeten. Als gemeentebestuur hebben wij getracht om op een positieve en constructieve manier mee te werken om toch tot een oplossing te komen. We hebben dit uitgebreid en transparant gecommuniceerd. We wisten ook dat er kritiek zou komen, wat altijd zo is met verandering. Maar als klachten terecht zijn, moet er ook iets mee gebeuren ,” geeft burgemeester Vandenberghe aan.

Evaluatie nog voor 1 september

Bredene wil met De Lijn en indien nodig met de vervoerregio rond de tafel om bij te sturen. Er zijn ook heel wat positieve elementen in het nieuwe plan, maar anderzijds blijft Bredene op een aantal vlakken op z’n honger zitten. Na drie weken wordt dit nu wel duidelijk. “We zijn blij dat de Vicognewijk en de Groenendijk nu structureel bediend worden. Maar de klachten die we krijgen en hadden verwacht, zijn er ook gekomen. Zo ontbreekt de connectie tussen de twee nieuwe lijnen. Wie in de wijk Groenendijk woont, dient nu de nieuwe halte in de Breeweg te nemen om bijvoorbeeld naar onze warenhuizen te pendelen. Voor ouderen, die enkel het openbaar vervoer hebben om hun boodschappen te doen, is deze wandelafstand te ver, waardoor men eerst naar Oostende moet om vervolgens de bus richting Bredene te nemen. Dit is niet logisch en daar moet echt iets mee gebeuren, want de kortere reistijden die het nieuwe vervoerplan heeft beloofd, die zijn er gewoon niet. En dan spreek ik nog niet over de mensen uit de Vuurtorenwijk in Oostende, die traditioneel een band hebben met Bredene. Ook zij worden gewoon geïsoleerd”, geeft Vandenberghe als voorbeeld aan. De inwoners van de Vuurtorenwijk lieten overigens vorige week al hun kritiek horen.

“Het nieuwe busnet moet geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “Als gemeentebestuur hebben we al veel geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Jongeren tot 18 jaar krijgen van ons jaarlijks een tussenkomst van 100 EUR voor het busabonnement, we investeerden de voorbije twee jaar heel veel in nieuwe, toegankelijke bushaltes en onder impuls van schepen Kristof Vermeire bleef ook de Maria Duynebus (lijn 46) behouden. Dat engagement mag niet verloren gaan door inwoners een beperktere dienstverlening van openbaar vervoer te bezorgen. De minister kan niet verwachten dat we het openbaar vervoer promoten als we de dienstverlening moeten verminderen door te besparen. Bevoegd minister Peeters mag zich niet langer wegsteken en de hete aardappel doorgeven aan de regio’s, maar moet ook dringend haar verantwoordelijkheid nemen”, besluit burgemeester Vandenberghe.