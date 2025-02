Bredene wil bushaltes aanpassen en fietsveiligheid verbeteren aan August Plovieplein

Het voorontwerp is opgemaakt voor de aanpassingen aan het kruispunt van het August Plovieplein met de Fritz Vinckelaan in Bredene. Het gemeentebestuur wil met deze werken de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren en de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. De werken worden deze zomer uitgevoerd.

Bredene voorziet dit jaar centen voor een gedeeltelijke heraanleg van de verkeerssituatie op het kruispunt August Plovieplein met de Fritz Vinckelaan. De concrete plannen hiervoor worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad. “De bushaltes aan het plein willen we breder maken en verhogen, zodat rolstoelgebruikers (bijna) drempelloos de bus kunnen nemen. Daarnaast willen we het fietspad achter de haltes leiden, vergelijkbaar met eerdere aanpassingen in de Breeweg”, zegt schepen van mobiliteit Lucas Vandendriessche. Hiervoor zou ter hoogte van de bushalte naast het August Plovieplein een parkeerplaats verdwijnen en een boom verplaatst. Aan de bushalte tegenover het August Plovieplein zou dan ook een boom verdwijnen nabij het kruispunt met de Louis Vander Schaeghestraat.

Veiliger voor de fietsers

De fietsveiligheid willen we verbeteren met een duidelijker fietstraject, een verplaatst dubbelrichtingsfietspad en een veilige oversteekplaats over de Fritz Vinckelaan. Voor de fietsers richting de Nukkerbrug voorzien we in het voorontwerp dat de voorrangsregeling doorloopt op het kruispunt en dat er rugdekking zou worden voorzien op de locatie waar ze zich in het gemengd verkeer begeven. “Deze proefopstelling werd reeds geplaatst met plooibakens en verkeerstekens om de wegversmalling te simuleren die de rugdekking teweeg zal brengen. De rijbaan wordt in deze proefopstelling ter hoogte van de rugdekking versmald tot 5,40 meter, waardoor vracht- en busverkeer mogelijk voorrang moet verlenen aan tegenliggers. De eigenlijke herinrichtingswerken starten vermoedelijk in de zomermaanden, na de goedkeuring door de gemeenteraad”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan. Het gemeentebestuur organiseert hierover nog een informatievergadering om de omwonenden verder te informeren.