Bredene plaatst nieuwe signalisatie in schoolbuurten

Afgelopen week zijn in Bredene op verschillende plaatsen nieuwe markeringen op het wegdek geplaatst, die automobilisten waarschuwen dat ze een schoolomgeving naderen. De brede stroken met de melding ‘school’ vallen extra op door hun groene kleur.

“Er zijn in Bredene 8 schoolomgevingen waar het op geregelde tijdstippen zeer druk is. Met deze nieuwe wegmarkeringen willen we deze zones extra benadrukken opdat automobilisten er extra oplettend zouden zijn”, legt onderwijsschepen Kelly Spillier uit.

Bredene plaatste 22 van deze ‘straatbanners’, die op de invalswegen naar de scholen in beide rijrichtingen, op maximaal 100 meter van de schoolpoort, werden aangebracht. “Dergelijke markeringen bepalen het wegbeeld meer dan verkeersborden en vallen daardoor meer op voor automobilisten. We doen er als gemeentebestuur alles aan om de schoolomgeving veilig te maken en te houden.”