Bredene pakt verkeersgedrag rondom scholen aan

Bredene gaat samen met de lokale politie systematisch campagne voeren rond veilig verkeersgedrag aan de schoolpoort. Voortaan zal de lokale politie na elke schoolvakantie gerichte acties inplannen waarbij er gedurende één week wordt gesensibiliseerd en er vervolgens gedurende minstens één week wordt gehandhaafd op verkeersovertredingen die worden begaan in de omgeving van de schoolpoort.

Het gemeentebestuur organiseert deze campagne in samenspraak en met de steun van alle Bredense scholen. “Net voor de herfstvakantie hebben we aan alle ouders van de schoolgaande kinderen, via de scholen een brief meegegeven. Deze brief is ondertekend door het gemeentebestuur maar ook door alle schooldirecteurs. We hebben immers regelmatig overleg met de schooldirecties en het is goed dat we de problematiek samen aanpakken”, zegt schepen van onderwijs Kelly Spillier.

De voorbije maanden werd reeds uitvoerig preventief en sensibiliserend campagne gevoerd: inzake het gebruik van ‘kiss en ridezones’, naar verkeersovertredingen aan de schoolpoort, via brieven aan de ouders, campagneflyers, artikels in het infomagazine, informatieve borden aan de schoolpoort… “Deze inspanningen hebben ongetwijfeld voor een algemene verbetering van de situatie gezorgd. In samenwerking met de lokale politie en vooral ook met alle Bredense schooldirecteurs willen we vanaf nu structureel inzetten op een veilig verkeersgedrag rondom de schoolpoort. Want het kan er soms hectisch aan toe gaan. Let wel: de actie is geen klopjacht naar overtreders, maar wel een gerichte campagne in het belang van elke Bredense scholier. Verkeersveiligheid aan de schoolpoort is voor ons, maar uiteraard ook voor elke schooldirecteur, een prioriteit”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.