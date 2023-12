Bredene legt eigen shuttledienst in

Het nieuwe busnet in Bredene is op 1 juli van start gegaan. Dat zorgde, net als in vele andere gemeenten, voor heel wat wijzigingen. Na een eerste evaluatie en opmerkingen van verschillende inwoners, vroeg Bredene aan de vervoerregio en De Lijn om overleg én aanpassingen.

De meest voorkomende opmerking was deze over de ‘knip’ die werd gerealiseerd op de stadslijnen 2 en 4, waarbij er geen rechtstreekse doorsteek meer is tussen Bredene en de Vuurtorenwijk in Oostende en omgekeerd.

Wijk Groenendijk

“Zo ontbreekt de connectie tussen de twee nieuwe lijnen. Wie in de wijk Groenendijk woont, dient nu de nieuwe halte in de Breeweg te nemen om bijvoorbeeld naar de warenhuizen te pendelen.”

“Voor sommige ouderen, die enkel het openbaar vervoer hebben om hun boodschappen te doen, is deze wandelafstand te ver, waardoor men eerst naar Oostende moet om vervolgens de bus richting Bredene te nemen”, zegt schepen Kristof Vermeire.

Tijdelijke shuttledienst

“We voorzien nu zelf een tijdelijke oplossing om de afstand tussen de haltes Turkeyenlaan (lijn 2) en Duinenzichterf (4) te overbruggen. Vanaf vandaag, vrijdag, is er elke maandag, woensdag en vrijdag een shuttledienst op twee vaste tijdstippen. Wie afstapt aan beide haltes kan tussen 9 en 10 uur en tussen 16 en 17 uur gebruik maken van deze verbinding”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

In beide tijdsblokken zijn twee vaste vertrekmomenten voorzien aan beide haltes. Meer bepaald om 9 uur en 9.20 uur en om 16 uur en 16.20 uur aan de halte Turkeyenlaan en om 9.10 uur en 9.25 uur en om 16.10 uur en 16.25 uur aan de halte Duinenzichterf (behalve op 25 december en 1 januari).

Structurele maatregelen

De shuttledienst brengt reizigers van de halte Turkeyenlaan naar het Duinenzichterf en omgekeerd. De afstand tussen stadslijnen 2 en 4 wordt hierdoor dus overbrugd. De Vuurtorenwijk wordt op deze manier vlotter bereikbaar voor heel wat Bredenaars. Voor reizigers vanuit Groenendijk of Vuurtorenwijk worden alle bestemmingen van buslijn 4 (woonzorgcampus, warenhuizen, gemeentehuis,…) beter bereikbaar.

Binnenkort communiceert het gemeentebestuur ook over de structurele voorstellen/maatregelen om de fysieke afstand tussen de haltes Turkeyenlaan en Breeweg grotendeels op te vangen.