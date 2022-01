Brecht Vermeulen (N-VA) kaart de weinige Roeselaarse parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan

De stad Roeselare heeft 187 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. “Daarmee doet de stad het minder goed in vergelijking met andere steden”, aldus Brecht Vermeulen.

Over het ganse grondgebied van de stad Roeselare zijn er slechts 187 parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een handicap. Brecht Vermeulen: “Amper 37 daarvan werden in de laatste 10 jaar aangelegd op vraag van inwoners. Sinds de stad in 2014 een algemene inventaris van parkeerplaatsen voor personen met een handicap is beginnen bijhouden, zijn er een 17 dergelijke parkeerplaatsen bijgekomen in functie van de algemene toegankelijkheid. Sinds 2011 werden 117 aanvragen ingediend voor een parkeerplaats voor personen met een handicap. 77 daarvan werden geweigerd, 37 gerealiseerd en 3 zijn nog in onderzoek.”

Dat alles blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op twee schriftelijke vragen van Brecht Vermeulen, fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad. Brecht Vermeulen: “187 voorbehouden ‘blauwe’ parkeerplaatsen lijkt misschien wel veel, maar in verschillende andere centrumsteden hebben er meer per inwoner dan Roeselare. Het zou eigenlijk beter kunnen, want de stad heeft veel gewone parkeerplaatsen vervangen door ‘shop&go’-plaatsen, terwijl een persoon met handicap maar dezelfde gratis parkeertijd van 30 minuten krijgt. Deze mensen kunnen doorgaans onbeperkt gratis parkeren op een ‘blauwe’ parkeerplaats en ze hebben doorgaans meer tijd nodig voor boodschappen dan een persoon zonder handicap. Ook bij grotere appartementsgebouwen zijn er soms dergelijke plaatsen tekort. Ik kreeg het voorbije jaar – ondanks Covid – zelf verschillende vragen van mensen daarover. Er is echt wel een duidelijke nood. En er is ook geen beleid om plaatsen die er op vraag van bewoners zijn bijgekomen, weer te verwijderen indien ze niet meer nodig zijn,zoals bij overlijden van de aanvrager.”

Onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen voor mensen met een handicap blijft een oud zeer, maar het lijkt een kleiner probleem in vergelijking met bijvoorbeeld Gent. “In Gent worden bijna twee boetes per dag uitgeschreven voor een dergelijke overtreding. In Roeselare waren er hiervoor in 2018 59 GAS-dossiers opgesteld, in 2019 en in 2020 telkens 41 GAS-dossiers en in de eerste 9 maand van 2021 29 dossiers. De boete bedraagt 116 euro.