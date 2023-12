Brandweerposten krijgen diverse meldingen voor opruimen van wegdek

Diverse brandweerposten moesten maandag uitrukken na verschillende meldingen van bevuilde wegen in de regio. Het regenweer speelde daar ook een rol in.

De brandweer van Houthulst/Merkem was maandag rond de middag een tijdlang bezig met een fiks slijkspoor in de Holleweg in Klerken bij Houthulst. Daar lag de weg over een afstand van 500 meter bezaaid met brokken aarde en wat modder. Het ging om een gevaarlijke situatie die bij de politie gemeld werd en die onderzoek doet naar de veroorzaker. De brandweer kwam het wegdek schoon maken.

De brandweer van Veurne moest korte tijd later uitrukken naar de Europalaan in Veurne waar een verkeersongeval voor hinder zorgde. Niet ver van de kraterrotonde kwam het tot een botsing waarna een voertuig heel wat olie verloor. De brandweer kwam na de vaststellingen van de politie ter plaatse.

Ook de brandweer van Nieuwpoort moest uitrukken om een wegdek te reinigen en dat was om 16 uur ook het geval voor de brandweer van Koekelare. Een brandweerman belde zijn collega’s op nadat hij op de Ringlaan een oliespoor ontdekte. Dat lag verspreid over een afstand van 30 meter. De brandweer kon alles snel opruimen. (JH)