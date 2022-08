Brandweer van Ruiselede en Aalter houden oefening in lege gebouwen van Sancta Maria

Donderdagavond zal het druk zijn in de Ruiseleedse Pensionaatstraat, die voor het verkeer zal afgesloten zijn van 19.30 tot 21.15 uur voor een brandweeroefening.

Ongerustheid of kopzorgen zijn overbodig bij het horen van sirenes of zien van de vele brandweerwagens. De brandweer van Aalter en Ruiselede houden immers een gezamenlijke oefening, een (improvisatie) interventie in de leegstaande gebouwen van instituut Sancta Maria. Die school voor secundair onderwijs is rijp voor de sloophamer.

De omwonenden werden al ingelicht door de brandweer. Er zullen voertuigen opgesteld staan op en langs de openbare weg. De omleiding gaat via de Oude Tieltstraat. (RV)