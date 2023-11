Brandweer urenlang in de weer: eerst modder op de weg, daarna waterfontein van zes meter hoog

De brandweerlieden van posten Diksmuide en Leke hebben zondagnacht nauwelijks hun bed gezien. Ze kregen drie interventies voorgeschoteld waarbij er telkens uren werk was. Eerst moesten ze vier uren lang modder van de weg ruimen in de Esenweg ter hoogte van de Kapelhoek, en enkele uren later ontstond op die plaats nog een groot waterlek. “Het ging om een waterfontein waarbij het water tot zes meter hoog de lucht inspoot”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

De eerste interventie voor brandweerposten Diksmuide/Leke kwam zondagavond rond 21 uur binnen. Op de Esenweg ter hoogte van de Kapelhoek lag de weg over honderden meters afstand bezaaid met modder en klodders aarde. Een landbouwer had zondag van een iets droger moment gebruik gemaakt om zijn akker te bewerken. ‘s Avonds was hij samen met enkele anderen ook bezig de weg aan het opruimen. “Ze droegen fluovesten en waren volop bezig de klodders aarde weg te scheppen maar toen begon het plots fel te regenen”, klinkt het bij de politie. “Daardoor veranderde alles snel in modder en leek het onbegonnen werk. De weg was er ook gevaarlijk glad.” Daarom verwittigde iemand de brandweer die ter plaatse kwam. “Het was een flinke klus en daarom werd een extra ploeg opgeroepen en een extra tankwagen”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Er werd manueel klodders aarde weg geschept met schoppen en borstels en daarna werd de weg schoon gespoten. Pas om 1 uur waren de manschappen weer in de kazerne.”

Waterfontein van zes meter

De brandweer was echter weinig rust gegund. Om 4.45 uur kwam immers een melding binnen van een groot waterlek, toevallig ook aan de Kapelhoek. Wellicht hebben beide incidenten niets met elkaar te maken. Een passant belde de hulpdiensten met de melding dat het water tien meter hoog spoot vlak naast de weg aan de gracht. Dat leidde al snel tot heel wat water ter plaatse. “Tien meter bleek wat overdreven maar het ging om een fontein van zeker zes meter hoog waarbij het water krachtig omhoog spoot”, vervolgt kapitein Vandenberghe. “De Watergroep werd verwittigd en zelfs zorgden we voor beveiliging en signalisatie op de weg. Door dat waterlek kregen we om 6.15 uur een derde interventie binnen. Door het vele water was een kelder van een woning in de Kapelhoekstraat onder water gelopen. Ook daar waren we nog drie kwartier bezig.” De Watergroep dichtte intussen het lek. De oorzaak is nog niet gekend. (JH)