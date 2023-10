Brandweer ruimt slijkspoor op in ventweg in Veurne

Een bezorgde fietser meldde zaterdagvoormiddag rond 9 uur een “gevaarlijk modderspoor” op een weggetje langs de Europalaan in Veurne. Het spoor was honderden meter lang en strekte zich uit op het weggetje tussen de kraterrotonde en Calonnegracht. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om het wegdek te komen reinigen, eerst met schoppen en daarna met water.

Deze ventweg, die vooral wordt gebruikt door fietsers en wandelaars, lag er zeer bevuild bij door modder die aan de wielen was blijven hangen van een landbouwmachine. Naast de ventweg liggen velden met mais en andere gewassen die nu moeten gerooid worden. Het is dan ook soms een hele klus voor de loonwerkers, die de gewassen rooien met dat natte weer, om hun machines van alle slijk en aarde te ontdoen vooraleer ze van het veld de openbare weg oprijden.

Campagne

Vorige maand lanceerde West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé opnieuw de jaarlijkse campagne tegen modder op de weg “omdat die relevant blijft in de provincie”. “Wanneer de oogst wordt binnen gehaald is het nuttig om de landbouwers en de weggebruikers te herinneren aan de gevaren van modder op de weg”, stelt hij.

“De landbouwer en de weggebruiker hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Respect en begrip voor elkaar zijn de basisingrediënten. De meeste gemeenten hebben een lokaal meldpunt en bieden speciaal ontworpen verkeersborden aan de landbouwers aan om het gevaar aan te duiden. Affiches en filmpjes helpen mee de aandacht te vestigen. Door samen deze problematiek te belichten, maken we onze gemeenten veiliger.”

“De nadruk ligt dit jaar opnieuw op het melden van modder op de weg door weggebruikers via 1700 en via www.meldpuntwegen.be bij modder zonder verkeersborden en zonder incidenten om ongevallen te vermijden.”

Heuvelland

Na enkele moddermeldingen voor de brandweer in Heuvelland deed de gemeente nogmaals een oproep via sociale media. “Toon respect voor elkaar: pas je rijstijl aan, maak het wegdek proper en laat gevaarlijke inhaalmanoeuvres achterwege”, klinkt het. “Spot je modder op de weg en staat er geen verkeersbord? Meld het dan via https://www.heuvelland.be/meldingskaart of op www.meldpuntwegen.be”

“Jaarlijks houden we een sensibilisering”, zegt Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Bij de dorpen hangt altijd het bord oogsten vraagt tijd en begrip”.

Polder

Ook in politiezone Polder moesten de politie en brandweer vrijdag drie keer uitrukken voor modder op de weg na meldingen van ongeruste automobilisten.

(JT/TP)