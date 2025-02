Brandweer ruimt modder op weg tussen Iepers station en winkelcentrum: “Een gekend probleem, maar nu was het extreem”

Tussen het Ieperse station en het winkelcentrum was de weg dinsdagmorgen besmeurd met modder. De brandweer moest ter plaatse komen om de smurrie op te ruimen.

De modder situeerde zich op de Oudstrijderslaan ter hoogte van een onverhard, slijkerig weggetje bij het dierenasiel. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper gaat het om een uitrit van een werf. “Het is een gekend probleem daar, maar nu was het extreem”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. De modder lag op het voetpad, het fietspad en de rijbaan in de richting van het station naar het winkelcentrum.

Fietsers op rijbaan

Op vraag van de politie kwam Brandweer Westhoek de smurrie opscheppen en het wegdek schoonspuiten. Tijdens de opruim- en reinigingswerken zette de brandweer de bevuilde zone af met kegels en een signalisatiewagen. Gemotoriseerd verkeer kon blijven voorbijrijden, maar aan een gematigde snelheid. Fietsers moesten tijdelijk de rijbaan op om de plek te passeren.

Misverstand

“Het gaat om een weggetje richting een stuk grond van het voormalig goederenstation dat gehuurd wordt door de stad”, duidt Stephaan De Roo, schepen van Openbaar Domein (Team Ieper). “Daar situeert zich nu een soort depot: op die plek kunnen verschillende aannemers terecht met aarde en andere grondstoffen. Blijkbaar is daar een misverstand gebeurd rond welke aannemer precies de straat moest kuisen. Het is inderdaad niet de eerste keer. De betrokken aannemer zal moeten opdraaien voor de kosten. Gelukkig zijn er geen ongevallen gebeurd. Op de eerstvolgende werfvergadering van de Dikkebusseweg zal deze kwestie besproken worden.” (TP)