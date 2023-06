Brandweer ruimt isomobolletjes op in Veurnse straten

Verschillende straten in Veurne zagen deze ochtend wit. Dat kwam doordat een onbekende een grote hoeveelheid piepschuimbolletjes verloor. De brandweer en stadsdiensten kwamen ter plaatse om alles op te ruimen.

Het was de politie van zone Spoorkin die als eerste de vervuiling langs de weg opmerkte. Even na 10 uur passeerde een patrouille in de Albert I-Laan en merkte daar een flink wit spoor op. Dat spoor begon ter hoogte van de rotonde aan het bakkerijmuseum, liep over de Albert I-Laan aan de kraterrotonde met de Europalaan tot aan de oprit van de E40 richting De Panne en zo nog een eindje verder richting E40. Goed voor enkele honderden meters aan witte wegen. Zeker ter hoogte van het nieuwbouwcomplex lag een flink pak van de witte bolletjes op de weg.

Het gaat vermoedelijk om isomobolletjes die verloren werden door een lichte vrachtauto die op de weg reed. De vervuiler bleef evenwel onbekend. De brandweer en stadsdiensten hadden een flinke kluif om de vervuiling zo goed mogelijk op te ruimen. (JH)