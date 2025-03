Brandweer ruimt betonspoor op in centrum van Diksmuide

De brandweer moest woensdagochtend een betonspoor opruimen in het centrum van Diksmuide.

Een passant belde om 8.50 uur de hulpdiensten op om het spoor te melden, maar gaf daarbij een verkeerd adres mee. Na even zoeken, vond de brandweer het betonspoor dan toch op het kruispunt van de Koning Albertstraat met de Maria Doolaeghestraat, pal in het centrum van Diksmuide. Het beton dreigde reeds hard te worden. De brandweer ging meteen aan de slag om alle beton op te ruimen. Daardoor was er wat verkeershinder ter plaatse. (JH)