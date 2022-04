Brandweer moet beton op de weg verwijderen aan oprit R8 in Stasegem

Donderdagvoormiddag werd de brandweer opgeroepen voor beton op de weg in Stasegem. De oprit naar de R8 werd hierdoor een tijdlang slechts deels bruikbaar.

Het waren enkele arbeiders van een bouwfirma, gelegen aan de Visserskaai, die zelf de brandweer belden. Bij het oprijden van de R8 in de richting van de E17, verloor hun betonmolen een deel van zijn lading. Het goedje werd over een afstand van verschillende meters over het wegdek gesmeerd, waardoor de rijbaan onbruikbaar werd.

Weg weer schoon

“Het is en blijft een moeilijk punt om te nemen”, klonk het ter plaatse. “Wanneer we de site verlaten en de R8 willen oprijden, moeten we in de remmen gaan om dan erg scherp te draaien. Als het beton zich in beweging zet, dan bestaat het risico dat het zo uit de betonmolen spuit. We bellen dan automatisch de brandweer maar we hebben ook onze eigen mensen opgetrommeld. Zij zijn, met behulp van een kleine graafmachine, de weg opnieuw schoon aan het maken.”

De oprit naar de R8, voor wie uit de richting van de industriezone kwam, werd zo een tijdlang onbruikbaar. De hinder bleef hierdoor beperkt.