Brandweer beveiligt door hitte stukgesprongen wegdek in Houtem

De brandweer van Veurne werd maandagavond rond 22.50 uur opgeroepen om dringend een stuk wegdek te gaan beveiligen in de Moeresteenweg in Houtem. Door de hitte was een stuk beton kapot gesprongen.

Het was de politie Spoorkin die maandag een melding had gekregen van een passant dat het wegdek kapot was gesprongen. Dat gebeurde op de betonbaan tussen Houtem en De Moeren op de Moeresteenweg. De politie ging eerst een kijkje nemen.

“Door de hitte van de afgelopen dagen bleek inderdaad een stuk betonbaan kapot te zijn gesprongen”, zegt commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin. “Het ging om een potentieel gevaarlijke situatie voor auto’s. Bestuurders konden door over dat stuk te rijden schade oplopen aan de wagen.”

“Door het late uur vroegen we de brandweer ter plaatse om de nodige verlichting en hekkens met knipperlichten te plaatsen. Daarna werd ook de stad verwittigd voor signalisatie en om het wegdek te laten herstellen.” Er gebeurden gelukkig geen ongevallen. (JH)